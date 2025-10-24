Bitcoin tiene, mentre l’oro crolla ai minimi dal 2013: è iniziata la “Grande Rotazione” verso le crypto?

Bitcoin mostra forza mentre l’oro registra il peggior calo dal 2013, alimentando l’ipotesi di una “Grande Rotazione” degli investitori verso la principale criptovaluta. Intanto, la prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER) supera i 24,6 milioni di dollari, attirando capitali istituzionali.

Il mercato finanziario sta assistendo a una divergenza spettacolare che sta alimentando intense speculazioni: mentre l’oro, il bene rifugio per eccellenza, subisce il suo calo giornaliero più significativo dal 2013, Bitcoin (BTC) mostra una sorprendente resilienza, rimbalzando con forza dai recenti minimi.

Questa dinamica opposta ha spinto molti analisti a ipotizzare l’inizio di una rotazione del capitale, con gli investitori che potrebbero iniziare a spostare fondi dal metallo prezioso verso la principale criptovaluta, vista sempre più come il suo erede digitale.

La divergenza spettacolare: Bitcoin resiste, oro in caduta libera

I grafici raccontano una storia chiara. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico sopra i 4.300 dollari l’oncia, questa settimana l’oro ha subito una brusca correzione, crollando di oltre il 5% in una sola sessione, il peggior calo giornaliero in oltre un decennio. Questo sell-off è avvenuto nonostante un contesto macroeconomico che, in teoria, dovrebbe favorire i beni rifugio.

Al contrario, Bitcoin, che la scorsa settimana era precipitato fino a 104.000 dollari a causa delle rinnovate tensioni commerciali tra USA e Cina, ha invertito la rotta con decisione. Il prezzo è risalito sopra i 113.000 dollari, registrando un guadagno significativo dai minimi e dimostrando una forte domanda sottostante, prima di assestarsi intorno ai 109.000 dollari. Questa performance in controtendenza rispetto all’oro sta rafforzando la tesi che Bitcoin stia maturando come asset rifugio alternativo o complementare.

La tesi della rotazione: il rapporto BTC/Oro segnala un’opportunità

Diversi analisti di spicco vedono in questa divergenza un segnale tecnico e fondamentale. Hunter Horsley, CEO di Bitwise, ha evidenziato come il rapporto tra il prezzo di Bitcoin e quello dell’oro (BTC/Oro) stia mostrando chiari segnali di aver toccato un minimo, suggerendo che la performance relativa stia per spostarsi a favore di BTC.

L’analista di Bitwise, André Dragosch, e il gestore di hedge fund James Lavish avevano entrambi anticipato questo scenario, ipotizzando un picco imminente per l’oro e una ripresa della leadership da parte di Bitcoin.

L’analista Joao Wedson è stato ancora più diretto, affermando che i grafici “urlano” che questo è il momento ideale per “vendere oro e comprare BTC”. La logica sottostante è che, dopo un rally così esteso, l’oro potrebbe essere entrato in una fase di consolidamento o correzione, mentre Bitcoin, dopo aver subito una forte scossa, presenta ora un rapporto rischio/rendimento più interessante per chi cerca protezione dalla svalutazione monetaria.

Un catalizzatore inaspettato: la Fed apre (forse) le porte alle crypto

A sostenere ulteriormente il sentiment positivo per Bitcoin è intervenuto un commento inaspettato da parte di un membro della Federal Reserve. Il governatore Chris Waller ha dichiarato che la Fed sta valutando la creazione di un programma di “skimmy master accounts”.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, l’idea di base sarebbe quella di consentire alle società fintech che offrono servizi di pagamento basati su criptovalute di accedere direttamente al sistema di pagamento della Fed.

Come ha sottolineato Dennis Portner, CEO del Satoshi Action Fund, un simile sviluppo sarebbe di “enorme importanza” perché rappresenterebbe un passo concreto verso l’integrazione di Bitcoin nel sistema finanziario tradizionale, riducendone la percezione di rischio e aumentandone l’attrattiva per gli investitori istituzionali che potrebbero altrimenti preferire l’oro.

Bitcoin Hyper: l’innovazione Layer-2 continua ad attrarre capitali

In questo contesto di rotazione dei capitali verso Bitcoin e i progetti ad esso legati, gli investitori detentori dei cosiddetti “smart money” si stanno già posizionando sulla prossima grande narrativa: l’evoluzione tecnologica di Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è il progetto emergente che meglio di tutti si posiziona proprio al centro di questa scommessa degli investitori più lungimiranti, come dimostra la sua prevendita esplosiva che ha già superato i 24,6 milioni di dollari raccolti finora. Non si tratta di piccoli investitori, ma di vere e proprie “balene” che stanno accumulando i token HYPER prima che sia troppo tardi.

Anche i grandi capitali, infatti, vedono in Bitcoin Hyper, un Layer-2 che porta la velocità della SVM di Solana su Bitcoin, la chiave per sbloccare la DeFi e le dApp sulla rete più sicura.

Con il prezzo attuale di 0,013155 dollari per token $HYPER, un prezzo destinato a salire a breve, come previsto dalla roadmap della ICO, la finestra di opportunità per entrare a condizioni vantaggiose nel progetto Bitcoin Hypersi sta chiudendo.

La FOMO tra chi non vuole perdere il treno dell’innovazione Bitcoin sta salendo alle stelle e tutti gli analisti sono concordi nel considerare il token HYPER come la vera crypto gemma del 2025, con un potenziale di crescita enorme.

