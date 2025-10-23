Media – A Taranto un talk sul ruolo del giornalista nell’informazione italiana.

Il quotidiano on line “Corriere di Taranto“, nell’ambito della IV edizione del “Premio Corriere di Taranto”, che nasce con l’intento di riconoscere pubblicamente chi rifornisce di energia positiva alla città e alla provincia jonica attraverso la propria attività, ha organizzato, per venerdì 24 ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale “Acclavio” di Taranto, un talk che avrà come tema portante la credibilità del giornalista all’interno di una società moderna, dove, spesso, la disinformazione spadroneggia, specie sui social.

Il titolo del talk è volutamente provocatorio “Giornalisti o Giornalai?”, considerato che spesso i detrattori di questa professione accostano questo mestiere, che ha una sua grande dignità, utilizzandolo, però, come metro di paragone denigratorio nei confronti di chi prova a raccontare dei fatti che diventano notizie.

Interverranno i giornalisti Giovanni Camarda (ex capo servizio della redazione di Taranto di “Quotidiano”), Enzo Ferrari (direttore di “Cittadella TV”) e Vittorio Ricupero (redattore de “L’Edicola). In collegamento ci sarà anche Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy.it e docente di comunicazione e management sportivo all’Università Tor Vergata di Roma. Un piccolo contributo al talk sarà fornito attraverso un messaggio anche dal giornalista, conduttore tv e scrittore Massimo Gramellini.