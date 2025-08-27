Bitcoin sotto pressione: 3 scenari per settembre tra paura e opportunità.

Bitcoin si trova oggi a un bivio, dopo il recente crollo fino a 109.000 dollari. L’analista Altcoin Sherpa propone tre scenari possibili per il mese di settembre, tra deflussi di ETF e mosse delle balene. Intanto, la nuova crypto Bitcoin Hyper vola in prevendita.

Bitcoin ha nuovamente gettato il mercato nell’incertezza. L’improvviso crollo che nei giorni scorsi ha portato il prezzo di BTC a toccare i 109.000 dollari ha innescato una cascata di liquidazioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari, lasciando i trader divisi sul futuro di Bitcoin nel breve termine.

Mentre il mercato cerca di assorbire lo shock, la domanda cruciale in questo momento è la seguente: settembre, storicamente un mese debole per il mercato crypto, confermerà il trend ribassista o ci saranno delle sorprese?

Il noto analista Altcoin Sherpa ha delineato tre possibili scenari, ciascuno con implicazioni molto diverse per BTC, il re delle criptovalute.

3 possibili scenari futuri per Bitcoin: l’analisi di Altcoin Sherpa

L’incertezza attuale si riflette perfettamente nei tre scenari proposti da Altcoin Sherpa, che coprono una gamma completa di possibilità, dalla stagnazione a un rally aggressivo, fino a una correzione profonda.

Scenario 1: Consolidamento e debolezza stagionale

Questo è lo scenario più probabile secondo l’analista. Storicamente, settembre è un mese negativo per Bitcoin (in rosso in 8 degli ultimi 12 anni). Se questa tendenza si confermasse, potremmo assistere a una “festa dei tagli” (chop fest), con il prezzo che oscilla in un range ristretto, probabilmente tra i 100.000 e i 115.000 dollari. L’unico potenziale catalizzatore rialzista in questo scenario sarebbe un taglio a sorpresa dei tassi da parte della Fed, che potrebbe spingere il prezzo verso l’alto.

Scenario 2: Rimbalzo aggressivo e ciclo accelerato

L’alternativa più ottimistica prevede, invece, un rapido rimbalzo a V. In questo caso, la fiducia del mercato verrebbe ripristinata rapidamente, alimentata dall’aspettativa di una politica monetaria accomodante e dall’ingresso di nuovi strumenti finanziari. Sherpa ipotizza un forte rally tra settembre e ottobre, ma avverte: un recupero così veloce potrebbe anche portare a un picco di mercato anticipato (“blow-off top”), seguito da una correzione ancora più dolorosa.

Scenario 3: Correzione profonda guidata da fattori macro

La prospettiva più ribassista vede il recente crollo non come un evento isolato, ma come l’inizio di una fase correttiva molto più ampia. Se le pressioni macroeconomiche globali dovessero peggiorare, Bitcoin potrebbe subire un ritracciamento significativo, con un potenziale calo fino alla zona di supporto dei 75.000 dollari, replicando la debolezza vista tra gennaio e maggio 2025. In questo caso, la ripresa potrebbe non arrivare prima del secondo trimestre del 2026.

Pressione istituzionale: deflussi dagli ETF e la mossa delle balene crypto

Il recente crollo non è avvenuto nel vuoto. È stato accompagnato da segnali preoccupanti provenienti dal mercato istituzionale. Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per quasi 1,5 miliardi di dollari, la più grande emorragia di capitale da marzo 2025. Questo indica che alcuni grandi investitori stanno riducendo la loro esposizione, almeno nel breve termine.

A questa pressione si è aggiunta la mossa di una “balena” a lungo termine. Un wallet inattivo da sette anni ha improvvisamente trasferito 22.769 BTC (per un valore di 2,59 miliardi di dollari), convertendoli in Ether. Questa massiccia rotazione di capitale da Bitcoin verso Ethereum non è solo una vendita, ma un’operazione strategica che ha contribuito al brusco calo di 4.000 dollari del prezzo di BTC, segnalando che alcuni grandi player vedono un potenziale di rialzo maggiore in ETH in questa fase del ciclo.

