Marketing – Technogym e World Athletics assieme per il lancio del progetto RunX.
Novità marketing a metà tra running e wellness. Nasce una nuova competizione sui 5 km che ridefinisce il concetto di corsa: per la prima volta, infatti, atleti e appassionati di tutto il mondo gareggeranno in simultanea su tapis roulant Technogym connessi, all’interno di fitness club in oltre 120 Paesi (attraverso un innovativo ecosistema digirale).
Questo nuovo format, sviluppato in collaborazione con World Athletics, connette corridori professionisti e amatoriali attraverso una classifica unica, fondendo l’universalità dell’atletica con l’impegno di Technogym (fondata dall’imprenditore Nerio Alessandri) verso innovazione, performance e benessere.
Le tappe del progetto “RunX”:
- Q1 2026 – Affiliazione dei fitness center
- Q2 2026 – Iscrizioni dei runner
🏁 Il primo RUN X World Championship si terrà nel Q4 2026, con una finale globale e un montepremi da 100.000 dollari.