BetVictor rafforza la sua alleanza con il World Snooker Tour: i tornei sotto il segno del bookmaker britannico.

Il circuito mondiale di snooker conferma una delle partnership più solide e longeve del panorama sportivo. BetVictor, noto bookmaker britannico, è lo sponsor ufficiale di diversi tornei nel corso della stagione 2025/26 del World Snooker Tour (WST), consolidando così il suo impegno nel sostenere e promuovere questo sport.

L’accordo include la title sponsorship di eventi di rilievo come le Home Nations Series – ovvero English Open, Northern Ireland Open, Scottish Open e Welsh Open – e di altre competizioni chiave del calendario internazionale.

Come parte dell’intesa, BetVictor ha confermato anche l’istituzione di un bonus speciale da 150miila sterline destinato al giocatore che, nei tornei sponsorizzati, accumulerà il maggior montepremi. Un incentivo che promette di rendere ancora più avvincente la corsa ai titoli e che potrebbe fare la differenza nelle motivazioni degli atleti in gara.

La partnership tra BetVictor e il WST si inserisce in una strategia più ampia volta a valorizzare lo snooker anche presso il pubblico delle scommesse sportive, senza però dimenticare il rispetto della tradizione e dell’etica del gioco. La sinergia tra le due realtà è ormai consolidata e, stando alle premesse, non sembra destinata a concludersi nel breve termine.

Con questa partnership, il circuito mondiale si assicura una stabilità economica preziosa, mentre BetVictor rafforza il proprio legame con uno degli sport più seguiti e affascinanti della scena britannica e internazionale.