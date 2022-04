Binance NFT in collaborazione con Coin of Champions lancia la collezione privata di Christian Vieri

Cryptovalute e Sport: Binance Nft, in collaborazione con Coin of Champions, lancia la collezione privata Nft di Christian Vieri, ex campione di calcio.

Si rafforza, in questo ultimo periodo, il legame tra il mondo dello sport e quello delle cryptovalute

All’interno del MarketPlace di Binance, sono state lanciate le carte della collezione privata di Christian Vieri:

Sono state emesse quattro diverse carte, che rappresentano i momenti più significativi della carriera calcistica di Bobo Vieri, nell’Inter, nella Nazionale, nella Juventus e nell’Atletico Madrid. La sua collezione prevede quattro tipologie di carte, suddivise secondo le seguenti rarità:

– Unica: 1 carta in circolazione venduta al prezzo di 12.000 dollari;

– Super Rara: 10 carte in circolazione vendute al prezzo di 3.500 dollari;

– Rara:100 carte in circolazione vendute al prezzo di 200 dollari;

– Regular: 1000 carte in circolazione vendute al prezzo di 50 dollari

A differenza delle classiche carte NFT in circolazione, queste ultime rappresentano le prime carte azione da poter utilizzare all’interno di “ManagerNFT”, gioco realizzato da Coin Of Champions: la moneta dei campioni di cui Christian Vieri è ambassador. Le carte di Bobo Vieri consentono, inoltre, la possibilità di aumentare il punteggio in classifica e di vincere un montepremi più alto all’interno del play-to-earn.

La carta dell’Italia permetterà a tutti i giocatori, che disputeranno un match di competizione con le squadre nazionali, di guadagnare un extra del 10%, mentre la carta della Juventus permetterà a tutti i giocatori di guadagnare un extra del 10% per le competizioni della serie A.

La medesima circostanza si verificherà per le competizioni con le squadre spagnole e permetterà di guadagnare un extra del 10%, grazie alla carta dell’Atletico Madrid.

