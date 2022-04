La FA firma una partnership con OVG per trovare nuove opportunità di sponsorizzazione per lo stadio di Wembley

(di Emanuele de Laugier) – L’Oak View Group (OVG), società di sviluppo e gestione di sedi immobiliari, è stata coinvolta dalla Football Association (FA) inglese per espandere e diversificare le sponsorizzazioni dello stadio di Wembley, così come le opportunità commerciali.

OVG, con sede a Los Angeles, collaborerà con il gruppo che si è occupato finora del lato del marketing della casa del calcio inglese. L’accordo tra le parti è stato raggiunto per sfruttare al meglio il centesimo compleanno di Wembley che avverrà nel 2023.

Inoltre, con questa collaborazione, OVG aggiunge al suo portfolio un altro importante impianto sportivo del Regno Unito, oltre al circuito automobilistico di Silverstone e all’ippodromo di Ascot.

Collegata con lo stadio della nazionale di calcio inglese, l’Oak View Group ha anche annunciato una partnership con i Jacksonville Jaguars della National Football League (NFL), con cui collaborerà per aumentare le opportunità commerciali della franchigia nel Regno Unito. Infatti, i Jaguars giocano a Wembley dal 2013 e hanno confermato che torneranno allo stadio, che funge da “casa lontano da casa”, per una partita della regular season del 2022.

Inoltre, la NFL ha confermato che i Jaguars sono una delle sei franchigie a cui sono stati assegnati i diritti del marketing della Gran Bretagna per i prossimi 5 anni attraverso il programma dell’International Home Marketing Areas (IHMA) della Lega.

Tim Leiweke, amministratore delegato di OVG, e Mark Burrows, direttore generale della FA, hanno puntualizzato sull’importanza di massimizzare le opportunità di sponsorizzazione, nonché sull’offrire un calendario di eventi brillanti durante tutto l’anno e di come questa partnership aiuterà a costruire ed a garantire esperienze di livello mondiale per i visitatori.

Oltre alle sedi nel Regno Unito, OVG è partner di molti degli impianti sportivi più innovativi del mondo, tra cui la UBS Arena dei New York Islanders (NHL) e la Climate Pledge Arena, casa dei Seattle Kraken (NHL) e dei Seattle Storm (WNBA), nonché uno degli stadi più progressisti, responsabili e sostenibili al mondo essendo ad impatto zero sull’ambiente.