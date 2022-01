Ghirelli (Lega Pro): Con la sospensione abbiamo garantito la regolarità del campionato

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Prima Tivvù per fare il punto della situazione sul rinvio del campionato deciso la settimana scorsa.

“Abbiamo sospeso praticamente due giornate perché prima di tutto bisogna rispettare la salute. C’era un quadro che ci preoccupava, e poi per la regolarità del campionato: così come ci siamo comportati in passato cioè che ogni società sia messa nelle stesse condizioni delle altre. Il terzo elemento è che in questo modo i calciatori non spostandosi potrebbero abbassare il tasso della contagiosità. Quindi speriamo che rientri in modo tale che il 23 si possa ripartire. Mercoledì ci sarà l’incontro con il Governo, sarà un passaggio fondamentale perché si stabilirà in parte come funzionerà la quarantena”.

E’ intervento anche sul tema del pubblico allo stadio: “I 5mila posti sono una proposta della Serie A, noi abbiamo sospeso e abbiamo fatto un’altra operazione. Vedremo cosa ci dirà il governo, credo sia stata apprezzata la nostra scelta di sospendere. Certamente se si limita la capienza per noi della Serie C, che viviamo sui botteghini, sarebbe un colpo serissimo. Dovremo tornare a parlare col Governo di ristori e di crediti di imposte”.