Betting – Parimatch cresce con UFC (MMA) in Asia e non solo…

C’è un marchio sempre più presente negli ottagoni di UFC, soprattutto in concomitanza con i cosiddetti eventi “numerati”. Parliamo di Parimatch (nella foto in primo piano il logo aziendale), marchio del betting con quartier generale e Cipro (Limassol) e licenza nell’isola caraibica olandese di Curaçao. La company di matrice ucraina è, dalla scorsa primavera, partner ufficiale per scommesse sportive e betting della UFC (la più importante promotion di arti marziali miste) in Asia.

La collaborazione commerciale è stata lanciata durante l’incontro tra Leon Edwards e Sean Brady lo scorso 22 marzo 2025 alla O2 Arena di Londra. Durante l’evento britannico, il marchio dell’operatore con sede a Cipro è stato visibile all’interno dell’ottagono UFC. Parimatch continuerà ora ad attivare il proprio brand in una selezione di eventi UFC, sfruttando le vaste risorse promozionali offerte da questo sport.

Il marchio collaborerà inoltre con UFC per coinvolgere i fan, in modo creativo, tramite contenuti che verranno distribuiti sui canali digitali e social della UFC in Asia, che raggiungono oltre 17,5 milioni di persone.

“Parimatch è stato un partner affidabile nei quattro anni precedenti (dove era presenti nei cosiddetti mercati CIS) e siamo entusiasti di estendere questa collaborazione all’Asia,” ha aggiunto Kevin Chang, Vicepresidente Senior e Responsabile per l’Asia della UFC.

“Il loro supporto è fondamentale nei nostri sforzi per offrire agli atleti locali l’opportunità di competere nel torneo Road to UFC e, in ultima analisi, aiutarli a realizzare il sogno di entrare nella UFC.

Insieme stiamo contribuendo alla crescita del nostro sport e offrendo esperienze di livello mondiale ai fan di tutta la regione.”