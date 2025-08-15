Broadcasting – MotoGp con C15 Studio: negli USA con un canale FAST

Da ieri il pubblico degli Stati Uniti può contare su un canale dedicato alla MotoGP. Si tratta di un servizio televisivo in streaming gratuito, supportato dalla pubblicità, che offrirà agli appassionati a stelle e strisce un riferimento sempre attivo sullo sport più emozionante del pianeta. Gestito da C15 Studio, operatore leader del settore (di matrice americana ma presente anche nel Regno Unito, nda), trasmetterà le dirette dei fine settimana di gara insieme a un vasto catalogo di contenuti realizzati per garantire un’esperienza senza precedenti.



Il canale fornirà un’ampia copertura in diretta da tutti i circuiti coinvolti nella stagione in corso, comprese le sessioni di prove e qualifiche della MotoGP, nonché le gare in diretta di Moto2, Moto3 e MotoE.



Gli spettatori potranno inoltre accedere a una vasta gamma di gare del passato, documentari e speciali. Focus sugli episodi più decisivi ed emozionanti di questo sport, alla scoperta della sua storia, dei piloti e dei team, grazie ai migliori contenuti che la MotoGP possa offrire.



Il canale sarà disponibile sui principali servizi streaming: Prime Video, LG Channels, FireTV, FuboTV, Plex, Sling Freestream e non solo.



Dan Rossomondo, direttore commerciale della MotoGP: “La collaborazione con C15 Studio per il canale MotoGP apre una nuova ed entusiasmante fase per i fan statunitensi che si avvicinano a questo sport. La copertura in diretta delle qualifiche e delle prove della MotoGP, insieme alle gare in diretta della Moto2 e della Moto3, offriranno una fantastica opportunità. La straordinaria quantità e qualità dei contenuti, disponibili 24 ore su 24, garantirà l’accesso diretto al meglio della MotoGP. Poter espandere la nostra presenza negli Stati Uniti e offrire ai fan una nuova modalità per vivere questo sport ci rende felici”.



Questa partnership strategica segna un’importante evoluzione per l’espansione di C15 Studio fra i canali sportivi premium FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). Sottolinea l’impegno di C15 Studio nella creazione di canali sportivi premium che risuonano sia con i fan che con gli inserzionisti. Il canale offrirà un accesso continuo ai contenuti della MotoGP, attraverso una piattaforma dedicata a una base di appassionati consolidata, presentando allo stesso tempo questo sport a un nuovo pubblico in tutti gli Stati Uniti.



Joe Nilsson, CEO e co-fondatore di C15 Studio: “Siamo entusiasti di partecipare alla crescita della MotoGP negli Stati Uniti. Questo sport è pronto per accelerare la sua espansione nella fase iniziale di un nuovo ed entusiasmante capitolo. La MotoGP ha tutto ciò che serve per il successo del nuovo canale: una copertura live avvincente per tutta la stagione, una base di appassionati incalliti, sponsor di alto livello e un ricco patrimonio storico”.

Cos’è C15 Studio

C15 Studio è una società specializzata nella creazione, distribuzione e monetizzazione di canali televisivi in streaming gratuiti supportati da pubblicità (FAST) per conto delle principali organizzazioni sportive mondiali. Collabora con i principali servizi streaming per offrire programmi sportivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al pubblico di tutto il mondo. Fondata da Joe Nilsson e Amory Schwartz, ha sedi a Londra, Dublino e New York. C15 lavora da tempo anche al progetto F1 Channel e a One Championship TV nel settore degli sport da combattimento. (fonte: MOTOGP)