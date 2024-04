Betsson Sport nuovo partner commerciale del Torino FC (Serie A)

Betsson.Sport, la nuova piattaforma di infotainment sportivo, e il Torino Football Club hanno annunciato una partnership che è stata ufficializzata durante il “Derby della Mole” contro la Juventus.

Lorenzo Barale, direttore commerciale Torino FC, ha affermato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Betsson.Sport nel mondo granata. Tramite questa partnership, racconteremo numerose storie coinvolgenti per la nostra fanbase, accompagnando anche Betsson.sport nella loro mission di dare una maggiore risonanza a tutto lo sport, non solo il calcio”.

Questa collaborazione, che segna un nuovo capitolo sia per il brand che per il club, costituisce l’unione di due icone del panorama sportivo che si adoperano per portare passione, valore che contraddistingue entrambi, nel mondo del calcio, nonché numerose novità a favore dei tifosi granata grazie a collaborazioni uniche e coinvolgenti.

“Questa partnership con il Torino FC è un passo significativo per Betsson Sport nel consolidare la nostra presenza nel Bel Paese“, ha affermato Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group “Siamo orgogliosi di collaborare con una delle squadre più prestigiose del calcio italiano e non vediamo l’ora di offrire ai tifosi esperienze indimenticabili.” (fonte: Torino FC)