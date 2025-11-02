All newsAltri eventiAziendeBetting & GamingCalcioCalcioCalcio.InternazionaleMarketingSponsorshipSport BusinessSport e Scommesse

Betsson sigla una partnership con l’Iraklis FC (Serie B greca).

02 Nov 2025 Redazione
Betsson ha siglato una nuova partnership con la squadra Iraklis FC (prima nella SuperLeague 2 greca, l’equivalente della serie B ellenica), diventando così sponsor ufficiale. Dopo il successo della Betsson Greek Cup e la sponsorizzazione dell’OFI Crete, questa collaborazione rafforza ulteriormente la presenza di Betsson nel calcio greco.

A partire dalla stagione 2025-2026, il logo Betsson apparirà sul retro della maglia dell’Iraklis. Questa sponsorizzazione arriva in un momento cruciale per l’Iraklis, che punta alla promozione dalla Super League 2 e a riconquistare il suo posto nella massima serie greca. (fonte: Agimeg)

