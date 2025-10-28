All newsAltri eventiAziendeCalcioCalcioCalcio.InternazionaleMarketingMerchandising LicensingSponsorshipSport Business
Puma con il Galatasaray fino al 2036. Accordo da oltre 80 milioni di euro.
Il Galatasaray ha siglato il rinnovo con Puma, prolungando la collaborazione fino al 2036. Si tratta di uno degli accordi più longevi e redditizi del calcio turco, che conferma il legame tra le due realtà.
La firma è avvenuta presso l’Ali Sami Yen Sports Complex – Rams Park, alla presenza del presidente Dursun Aydın Özbek, del vicepresidente Abdullah Kavukcu, e dei vertici di Puma, Taner Seyis (CEO Turchia e Medio Oriente) e Taylan Akgöz (Team Sports Director).
Secondo il giornalista turco Burhan Canterzi, l’accordo vale circa 83 milioni di euro, inclusi 14,5 milioni in bonus, con una durata strutturata su 5+5 anni.