Puma con il Galatasaray fino al 2036. Accordo da oltre 80 milioni di euro.

Il Galatasaray ha siglato il rinnovo con Puma, prolungando la collaborazione fino al 2036. Si tratta di uno degli accordi più longevi e redditizi del calcio turco, che conferma il legame tra le due realtà.

La firma è avvenuta presso l’Ali Sami Yen Sports Complex – Rams Park, alla presenza del presidente Dursun Aydın Özbek, del vicepresidente Abdullah Kavukcu, e dei vertici di Puma, Taner Seyis (CEO Turchia e Medio Oriente) e Taylan Akgöz (Team Sports Director).

Secondo il giornalista turco Burhan Canterzi, l’accordo vale circa 83 milioni di euro, inclusi 14,5 milioni in bonus, con una durata strutturata su 5+5 anni.

L’intesa, che rinnova la collaborazione iniziata nel 2023, prevede che Puma continui a disegnare e produrre le divise ufficiali, il materiale di allenamento e il merchandising del club. Inoltre, il marchio lavorerà a stretto contatto con il Galatasaray su progetti di marketing, sviluppo giovanile e fan engagement. (fonte: Sport Business Management)