Nuovo regional partner del Torino FC per l’Asia: è 2121.com

Il Torino FC ha annunciato che 2121.com sarà il “regional partner” in Asia del club. Questa collaborazione certifica l’importante opportunità per entrambe le parti di espandersi e amplificare le esperienze dei tifosi di calcio in Asia.

2121.com è una piattaforma di intrattenimento in Asia molto conosciuta che si è stabilita come leader del proprio settore.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: “La collaborazione tra il Torino FC e 2121.com mira a unire le rispettive forze per creare sinergie in tutto il mondo. Questa partnership aiuterà il Torino FC a espandere la propria brand presence in Asia, dove la popolarità del calcio cresce di giorno in giorno. Avere un partner leader nel proprio settore come 2121.com sarà cruciale per la nostra crescita”.

Cobie Lin, Brand Manager di 2121.com: “La partnership con un Club con un patrimonio storico come il Torino FC si allinea perfettamente con i nostri obiettivi strategici. Crediamo che questa collaborazione aiuterà entrambe le parti a promuovere la crescita attraverso l’innovazione e lo sviluppo digitale. Questo è solamente il primo passo in questo percorso, che ci vedrà al fianco del Torino FC”.