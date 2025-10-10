BCC Romagnolo sarà ancora Top Partner del Cesena FC

La principale banca del territorio cesenate si conferma al fianco del “Cavalluccio “per l’ottavo anno consecutivo

Si rinnova l’ormai storica partnership che lega il Cesena FC a BCC Romagnolo. L’istituto bancario di riferimento del territorio cesenate si conferma infatti Top Partner della realtà romagnona per l’ottava stagione consecutiva.

Il consolidato rapporto tra le due realtà romagnole prosegue all’insegna della continuità, dell’identità e della condivisione di valori, come il radicamento nel territorio, il sostegno alla comunità locale e l’impegno nella promozione di una cultura sportiva sana e inclusiva.

Il sostegno di BCC Romagnolo non si limiterà soltanto alla prima squadra, ma si estenderà anche al progetto “Scuola Bianconera”, l’iniziativa educativa promossa dal Cesena FC (quest’anno in Serie B), che prevede una serie di incontri tra i calciatori e i dirigenti del Club e gli studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine. Al centro di questi incontri ci sono tematiche fondamentali per la crescita dei più giovani, come l’importanza della pratica sportiva, la lotta alle discriminazioni, l’educazione finanziaria e quella ambientale.

BCC Romagnolo sosterrà, inoltre, il progetto “Per un Calcio Integrato”, il programma di inclusione sociale promosso dal Club bianconero e giunto alla sua settima edizione. Un’iniziativa che coinvolge ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e motorie in allenamenti e attività condivise con i giovani del settore giovanile bianconero, favorendo l’inclusione e valorizzando il calcio come strumento di crescita e partecipazione.

“E’ motivo di orgoglio per noi rinnovare anche per questa stagione il legame con il Cesena FC, la squadra che rappresenta la nostra città e il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente di BCC Romagnolo Roberto Romagnoli – La collaborazione non si limita all’aspetto sportivo ma si estende anche al sociale, con iniziative che parlano ai giovani, alla scuola, ai valori dello sport e dell’inclusione. Sono temi che ci stanno particolarmente a cuore e nei quali BCC Romagnolo si riconosce. La banca continuerà ad essere presente con impegno e responsabilità.”

“BCC Romagnolo – ha aggiunto Corrado Di Taranto, Direttore Generale del Cesena FC – è un partner che ci accompagna da anni con grande sensibilità e visione. Il loro supporto non si limita ad una partnership commerciale, ma si traduce in un contributo concreto alla realizzazione di progetti con forte impatto sul territorio, come testimonia la Scuola Bianconera. Insieme, portiamo avanti un percorso che valorizza il calcio non solo come competizione, ma anche come veicolo di educazione e inclusione.”