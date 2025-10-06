Infront Italy e TGI Sport siglano una partnership strategica globale per la pubblicità virtuale della Serie A.

TGI Sport e Infront hanno firmato una partnership commerciale strategica globale per promuovere la commercializzazione degli spazi pubblicitari virtuali dei club della Lega Serie A. In base all’accordo, TGI Sport e Infront sono le uniche agenzie autorizzate a commercializzare e vendere i diritti pubblicitari virtuali della Serie A per i club del portafoglio Infront in Asia, collaborando inoltre a livello mondiale (Europa, Americhe, Medio Oriente e Africa), offrendo a inserzionisti e brand l’accesso a questo inventario premium.

La partnership combina la tecnologia all’avanguardia e la rete commerciale globale di TGI con l’incomparabile esperienza di mercato di Infront e i suoi 25 anni di consolidati rapporti con la Serie A, insieme a solidi legami con brand in tutto il mondo.

TGI Sport è pioniere dell’innovazione nella pubblicità virtuale in Serie A da oltre un decennio, evolvendo dalle prime soluzioni con chroma key fino agli attuali sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Infront completa questa offerta integrando la tecnologia di TGI nel proprio ampio portafoglio di diritti commerciali e nelle relazioni di lungo corso con i club della Serie A. Infatti, Infront, attraverso la sua filiale italiana Infront Italy, gestisce i diritti dei club calcistici da molti anni. Grazie alle partnership con 14 club di Serie A, vanta il portafoglio di diritti più ampio nel campionato.

Questa collaborazione rappresenta un passo importante nell’aprire nuove opportunità commerciali per i detentori dei diritti e per gli inserzionisti in Serie A.

Martin Jolly, Global CEO di TGI Sport, ha dichiarato: “Questa collaborazione si fonda su diversi anni di cooperazione di successo basata su progetti specifici tra le nostre due società e rappresenta un passo importante nell’aprire nuove opportunità commerciali per i detentori dei diritti e per gli inserzionisti in Serie A”.

Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, ha commentato: “Siamo soddisfatti di avviare questa collaborazione, che porterà grande valore ai nostri partner, sia club che brand, sviluppando nuove partnership e opportunità”. (fonte: Infront/TGI Sport)