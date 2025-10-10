Eventi – A due mesi dalla Torino City Marathon più di 3.300 iscritti.

La FIAT Torino City Marathon torna domenica 23 novembre 2025 con un’edizione che promette numeri record, storie straordinarie e una vocazione sempre più internazionale.

Come da tradizione, sono tre le distanze proposte dal comitato organizzatore: FIAT Torino City Marathon (42,195 km), FIAT Torino City Half Marathon (21,097 km) e FIAT Torino City Run (5 km non competitiva), che anche quest’anno, grazie al supporto di Santander, corre a fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

I numeri parlano chiaro: la FIAT Torino City Marathon continua a crescere. A poco meno di due mesi dal via sono già 3.300 gli iscritti alla maratona e più di 2.600 alla mezza maratona, con un dato particolarmente significativo: il 40% dei partecipanti proviene dall’estero, in rappresentanza di 19 nazioni.



