BCC La Riscossa di Regalbuto a sostegno del settore giovanile dell’Enna calcio (Serie D).

L’Enna Calcio SCSD (Serie D – girone “I”) nelle ultime ore ha desiderato esprimere, attraverso una nota ufficiale, la propria profonda gratitudine al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale della BCC La Riscossa di Regalbuto per il contributo accordato a sostegno delle nostre attività giovanili.

La BCC La Riscossa di Regalbuto, hanno dichiarato i vertici gialloverdi, si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento fondamentale per la comunità ennese e per l’intera provincia, contribuendo con il proprio operato alla crescita responsabile e sostenibile del territorio. Il sostegno ricevuto consentirà all’Enna Calcio di continuare a investire nei giovani, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la solidarietà, attraverso un progetto sportivo che va ben oltre l’aspetto agonistico.

La nostra società, impegnata nella formazione di oltre 300 giovani atleti e nella gestione di iniziative sociali come il progetto “I semi dell’Etica” e la struttura “Casa Enna”, potrà rafforzare il proprio impegno verso il futuro delle nuove generazioni e la valorizzazione del territorio. (fonte: Enna calcio)