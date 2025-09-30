Snorter è la crypto del momento? Superati i 4 milioni di dollari a meno di 3 settimane dalla chiusura della prevendita.

Il calo di Bitcoin ed Ethereum alimenta l’incertezza tra i retail, mentre le balene accumulano. Intanto Snorter Token ($SNORT), bot di trading su Solana, supera i 4 milioni in prevendita, con analisti che lo indicano tra i progetti più promettenti del 2025.

Secondo gli indicatori degli analisti, Il sentiment nel mercato delle criptovalute è bruscamente virato verso la situazione di “paura”, con Bitcoin (BTC) sceso sotto la soglia psicologica dei 110.000 dollari per la prima volta da inizio settembre ed Ethereum (ETH) che ha toccato i minimi di agosto, scendendo brevemente sotto i 4.000 dollari nei giorni scorsi.

Una combinazione di fattori macroeconomici e un dollaro statunitense forte hanno innescato liquidazioni significative. Tuttavia, mentre il panico si diffonde tra gli investitori retail, i dati on-chain rivelano una storia opposta: i grandi investitori, o “balene”, stanno sfruttando il calo per accumulare a prezzi scontati, scommettendo su una ripresa nel quarto trimestre.

Ethereum sotto i 4.000 dollari: deflussi dagli ETF, ma le balene comprano

La debolezza del mercato ha colpito duramente Ethereum nel fine settimana scorso, che ha visto il livello chiave di 4.000 dollari trasformarsi da supporto a resistenza. A conferma di questo sentiment negativo, gli ETF spot su ETH quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per oltre 547 milioni di dollari nell’ultima settimana, segnalando un atteggiamento “risk-off” da parte degli investitori istituzionali.

Tuttavia, sotto la superficie, i cosiddetti “smart money” si stanno muovendo in direzione opposta. La società di analisi on-chain Lookonchain ha riportato, infatti, che le balene di Ethereum stanno accumulando in modo aggressivo. Negli ultimi giorni, sono stati prelevati dagli exchange ben 406.117 ETH, per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari. Questo massiccio ritiro verso portafogli privati indica che i grandi detentori non hanno intenzione di vendere e considerano i prezzi attuali un’interessante opportunità di acquisto in previsione di una futura crescita, potenzialmente legata all’imminente “Uptober” e a una possibile altseason.

Snorter (SNORT): il bot di trading su Solana che attira capitali in prevendita

Questa dinamica di mercato, dove gli investitori più esperti cercano token a bassa capitalizzazione con un alto potenziale di crescita, sta alimentando il successo di progetti in prevendita come Snorter Token ($SNORT). Questo progetto ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari in prevendita e si avvicina rapidamente alla conclusione della sua campagna di finanziamento, prevista per il 20 ottobre.

$SNORT è il token nativo di Snorter Bot, un bot di trading per Telegram costruito sulla tecnologia di Solana per garantire transazioni in meno di un secondo e a costi minimi. Il suo obiettivo è democratizzare l’accesso a strumenti di trading avanzati, solitamente riservati a trader istituzionali. Il bot analizza i pool di liquidità su Ethereum e Solana in tempo reale, permettendo ai suoi utenti di fare “snipping” (acquistare istantaneamente) nuovi lanci di token a un prezzo di base. Inoltre, integra funzionalità di sicurezza all’avanguardia, con un’efficacia dell’85% nel rilevare truffe e rug pull durante la fase di test.

I vantaggi del token SNORT e l’urgenza della prevendita

Il successo della prevendita di SNORT è guidato dall’utilità concreta del token all’interno dell’ecosistema. I possessori di SNORT, infatti, beneficeranno di una commissione di trading ridotta allo 0,85%, un notevole sconto rispetto alla media di settore dell’1%, oltre a “snipe” illimitati e accesso a funzionalità VIP come la governance del protocollo.

Tutti i token acquistati possono essere messi immediatamente in staking per guadagnare un rendimento annuo fino al 115%, anche prima della quotazione ufficiale. L’analista Felice Grimaudo, in un video del suo famoso canale di YouTube, ha definito Snorter come uno dei progetti più interessanti del 2025, elogiando il suo approccio incentrato sull’utilità e il forte sostegno della community.

Con la prevendita che si concluderà tra poco meno di tre settimane, gli investitori interessati hanno un’ultima opportunità per acquistare il token SNORT sul sito ufficiale della prevendita di Snorter al prezzo di 0,1063 dollari.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.