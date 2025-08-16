Marketing – Il Twiga si lega all’AS Monaco in Ligue1. Per tre anni sarà visibile sulle divise di allenamento.

Il marchio Twiga, attivo nel settore dell’hospitality di lusso, sarà visibile sulle divise di allenamento dell’AS Monaco fino al 2028. LMDV Hospitality Group, guidato dal giovane imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio (figlio del fondatore di Luxottica), che ha, recentemente, acquisito il brand Twiga (insieme ad altre diverse location esclusive dalla Versilia alla Sardegna), sarà “premium partner” del club monegasco (militante nella prima divisione francese). Twiga, con le sue strutture, è presente anche a Monte-Carlo, al 2nd floor del Grimaldi Forum.

Il logo del Twiga sarà presente anche negli spazi premium dello Stade Louis-II e all’interno del Performance Center dei biancorossi. L’obiettivo è creare esperienze di alto livello, coniugando il prestigio sportivo dell’AS Monaco con l’atmosfera distintiva che caratterizzano da sempre il brand Twiga.