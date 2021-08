Il World Padel Tour torna in Sardegna a settembre

Il WPT-Sardegna Open 2021 presented by Enel (5-12 settembre) unica tappa italiana con gli atleti più forti del circuito mondiale di Padel al mondo (nella foto sul

Il World Padel Tour, la “Champions League” della disciplina che conquista ogni giorno sempre più appassionati, torna, per la 2a volta consecutiva in Italia, con il “Sardegna Open 2021 presented by Enel”, in programma dal 5 al 12 settembre a Cagliari: in campo i più forti giocatori al mondo del circuito mondiale (maschile/femminile).

Un evento da non perdere curato, nei minimi dettagli, da NSA Group (promoter esclusivo del WPT in Italia), in partnership con la Regione Sardegna che metterà in vetrina uno degli sport più spettacolari a livello mondiale. Strategica la collaborazione della Federazione Internazionale di Padel e della Federazione Italiana Tennis(guidate rispettivamente dai presidenti Luigi Carraro e Angelo Binaghi) che supportano ogni aspetto tecnico del torneo.

Il World Padel Tour ha una durata di 9 mesi, con tappe che si svolgono in Spagna ma anche in Argentina, Messico, Portogallo e Svezia: un lungo cammino attraverso i continenti, che porterà i top player del Padel a scontrarsi per scalare il ranking mondiale. La Sardegna, con la città di Cagliari, sarà l’unica tappa italiana del circuito internazionale 2021 (ospitata all’interno del Tennis Club Cagliari).

L’interesse per il grande Padel è in forte crescita, un vero e proprio boom: il 2020 è stato un anno storico, ad esempio, per il canale Youtube del World Padel Tour. Le visualizzazioni in streaming dell’intera stagione del WPT2020 sono state pari a 85,7 milioni di views (con 530mila utenti registrati ad oggi).

A settembre il capoluogo della Sardegna, diventa nuovamente il palcoscenico internazionale dello sport più emergente al mondo. Ospiterà infatti l’Open italiano maschile/femminile, denominato “Sardegna Open 2021 presented by Enel”, per celebrare questa straordinaria Isola pronta ad accogliere grandi eventi internazionali ed i più forti giocatori di questa disciplina straordinaria.

L’evento sportivo si caratterizza anche per una serie di manifestazioni collaterali (la “Pro-Am” che vedrà appassionati di Padel scendere in campo affianco dei primi al mondo, oltre che la molta attesa “Exclusive Cup di Intesa Sanpaolo” con la presenza di personaggi dello spettacolo e dello sport) ed aree speciali (come il Villaggio Commerciale con stand, attrazioni e attività quotidiane di fan engagement) dedicate agli appassionati del Padel. Trasformando, di fatto, la manifestazione sarda in un moderno evento di sports-entertainment (unico nel panorama di questa disciplina spettacolare). E i primi dati della biglietteria confermano l’interesse crescente per questo torneo e per gli interpreti del “grande Padel” (attesi in Sardegna tra pochi giorni).

Il tabellone principale del “WPT-Sardegna Open 2021” prevede 28 coppie (maschili/femminili): le prime 22 coppie del ranking mondiale, 2 “wild card” e 4 provenienti dalla fase di “Previa” del torneo.

Sotto il profilo marketing boom di adesioni. Ben 19 aziende sponsor/partner hanno scelto di abbinare la propria immagine a quella del “WPT-Sardegna Open 2021” (l’evento sarà preceduto dal FIP Star Sardegna 2021, tradizionale prologo della manifestazione a marchio WPT) e ai valori sportivi della disciplina del Padel.

Nello specifico Title: Sardegna – Presenting e Sustainable Electrification Partner: ENEL – Main Partner: Intesa Sanpaolo – Official Partner: Cupra – Estrella Damm – Lete – Sky Wifi – Cisalfa – Official Wear e Official Racket: Bullpadel – Official Ball: Head – Official Footwear: Varlion – Institutional Partner: Istituto Credito Sportivo (ICS) – Official Supplier: Mejor Set – Emu – Media Partner: SKY – SuperTennis – Il Corriere dello Sport – Tuttosport.

NSA Group, società specializzata in grandi eventi sportivi ha acquisito i diritti pluriennali per lo sviluppo commerciale e l’organizzazione di tutti gli eventi del “World Padel Tour” sul territorio nazionale.

er seguire tutti gli sviluppi del “WPT-Sardegna Open 2021” sarà possibile collegarsi al sito ufficiale del torneo: https:// worldpadeltouritalia.com