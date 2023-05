Bayern Monaco: cresce il peso degli sponsor bavaresi

Il Bayern Monaco incassa 35 milioni di euro a stagione da T-Mobile (società attiva nel settore delle telecomunicazioni), come sponsor principale di maglia. Proprio per la dimensione del marchio, e gli interessi nel calcio tedesco (in termini di business), ha scelto, negli ultimi anni, di entrare a far parte della compagine degli azionisti (affiancandosi, appunto, ad Adidas, Audi e Allianz).

Più in generale le realtà partner del Bayern sono 32, di cui ben 11 con sede nella Baviera (tra queste la stessa Allianz, Audi, Adidas, HVB, Paulaner e Siemens). Se si allarga il raggio di azione (ovvero all’intero mercato tedesco) si arriva a toccare quota 20 sponsor.

A distanza di anni il modello marketing del Bayern Monaco risulta vincente. La realtà tedesca ha saputo coniugare l’interesse di tante realtà locali/nazionali con la crescente proiezione internazionale del club. Oggi aziende provenienti da mercati esteri, come il Qatar (Qatar airways), il Giappone (Konami), Malta (Tipico), gli Stati Uniti (il colosso del largo consumo P&G), la Thailandia (Wangkanai), o ancora l’Isola di Man (188Bet), scelgono i valori del marchio bavarese per investire nel prodotto calcio (Wangkanai e 188Bet, tra l’altro, nel ruolo strategico di “regional partner”).