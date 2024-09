Basket Revolution: engagement della FIBA World Cup in aumento del 33% e interesse globale in costante crescita

(di Davide Pollastri) – A rivelarlo è una ricerca, condotta da Nielsen Company in 18 Paesi, voluta dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA). I numeri del rapporto redatto dalla multinazionale specializzata nell’esplorazione e nell’analisi dei trend di mercato non lasciano margine a equivoci: attrattiva generale in aumento del 10% rispetto al 2019, 4 Under-30 su 5 interessati e oltre 3,3 miliardi di tifosi globali.

Il basket è il secondo sport più popolare a livello globale dopo il calcio. L’impennata dell’appeal della palla a spicchi è stata registrata dopo il Mondiale del 2023, disputato per la prima volta in tre paesi: Filippine, Indonesia e Giappone. L’interazione, la partecipazione e la reazione del pubblico nei confronti dell’evento sono aumentate del 33%, un incremento accolto con entusiasmo da Andreas Zagklis, Segretario Generale della FIBA. L’avvocato e dirigente sportivo greco ha sottolineato che la ricerca condotta dal 2019, successivamente a ogni Coppa del Mondo, fornisce preziose intuizioni sullo stato globale del basket, confermando quanto questo sport stia attirando sempre più fan, soprattutto tra i giovani, e che gli obiettivi strategici definiti nel 2019 stanno contribuendo significativamente all’aumento dell’interesse a livello mondiale. Zagklis ha inoltre evidenziato il successo delle recenti edizioni della Coppa del Mondo femminile del 2022 e maschile del 2023, esprimendo entusiasmo per le future edizioni.

L’ottimismo di Zagklis nei confronti dei dati degli ultimi Mondiali trova conferma nei numeri: per l’ultima edizione della Coppa del Mondo maschile, infatti, il 58% della popolazione era al corrente dell’evento e il 28% ha manifestato interesse, mentre per la Coppa del Mondo femminile del 2022 queste percentuali si attestano rispettivamente al 42% e al 20%. Un altro dato molto apprezzato dai vertici della FIBA riguarda la percentuale relativa all’interesse globale per il basket nella fascia d’età 16-69 anni, stimata al 69%. Questo risultato, che segna un incremento del 10% rispetto al 2019, è attribuito principalmente al crescente appeal riscontrato in Asia, in particolare in Indonesia, nelle Filippine, in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, e in Europa, con rilevamenti positivi nei mercati di Spagna, Germania e Gran Bretagna. Ricerche di mercato come questa, voluta dalla FIBA, sono essenziali per comprendere le dinamiche e le tendenze del pubblico, permettendo di sviluppare strategie mirate a valorizzare il crescente interesse. In conclusione, questi dati saranno fondamentali per attirare nuovi sponsor e investimenti, consentendo al movimento di crescere ulteriormente.