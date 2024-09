Colori e simboli del territorio nelle nuove maglie delle nazionali di calcio armene

Macron e la Federcalcio dell’Armenia hanno presentato i nuovi kit che verranno indossati dalle nazionali armene nel corso della prossima stagione agonistica. A contraddistinguere il nuovo game set sono i colori, i simboli e il territorio che la Nazionale armena rappresenta e che contengono un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La nuova maglia Home è a girocollo e di colore rosso scuro, con bordi manica con dettagli rosso, blu e arancio, a riprendere i colori della bandiera armena. Nella parte bassa anteriore, tono su tono in una colorazione leggermente più scura, è presente il disegno del profilo dell’Ararat, montagna di origine vulcanica composta da due vette che dominano il panorama circostante Erevan, capitale dell’Armenia. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, il Macron Hero in bianco e a sinistra lo stemma della Federcalcio armena. Il backneck è personalizzato con etichetta su base rosso scuro con bande diagonali che riprendono i colori della bandiera armena, rosso blu e arancione. I pantaloncini e i calzettoni sono sempre in rosso scuro e questi ultimi hanno al centro tre bande orizzontali rosso-blu-arancione.

La versione Away è interamente bianca ed è caratterizzata dalla presenza sul fianco di tre bande diagonali rosso, blu e arancione con effetto pennellata, a riprendere i tradizionali colori della bandiera dell’Armenia. Il girocollo è in maglieria e sulle maniche è presente una grafica embossata che riprende dei tipici motivi ornamentali della tradizione e cultura armena. Sul petto, in silicone colore rosso scuro, è applicato il Macron Hero, mentre a sinistra lo stemma della FFA. Nel retrocollo esterno è ricamata in rosso scuro la scritta ՀԱՅԱՍՏԱՆ (Armenia). Pantaloncini e calzettoni sono bianchi, questi ultimi con al centro le tre bande orizzontali rosso, blu e arancione.