Basket – Numeri record per la Final Eight LBA 2025

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato ai giornalisti nella consueta conferenza stampa che si è tenuta prima della finale maschile della Frecciarossa Final Eight 2025.

Gandini ha sottolineato in apertura l’importante affluenza di pubblico all’Inalpi Arena, attestatasi sui 46.420 spettatori nel totale dei cinque giorni di gara maschili e femminili, migliorando il dato di 45.631 presenze dello scorso anno.

“Essere venuti a Torino tre anni fa – ha affermato Gandini – è stata un’intuizione straordinaria. Come sapete ci lega una comunanza di interessi con le istituzioni e per questo voglio ringraziare la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Camera di commercio di Torino che hanno voluto riaccoglierci qui per il terzo anno consecutivo. È stato un crescendo continuo in queste edizioni, come confermato dai dati di affluenza di questi giorni”.

OLTRE 14 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SUI CANALI SOCIAL DI LBA CON UN AUMENTO DI +27% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

Prendendo in considerazione i dati digital della Frecciarossa Final Eight 2025 prima della finale sono stati realizzati 751 contenuti sui canali social LBA (+13% rispetto al 2024), dei quali 416 sono video. Le visualizzazioni complessive sono state oltre 14 milioni, facendo registrare un +27% facendo il paragone al 2024, e generando quasi mezzo milioni di visualizzazioni.

Nella settimana della Frecciarossa Final Eight 2025 il sito legabasket.it e l’app mobile LBA hanno totalizzato circa 200.000 visite con 950.000 visualizzazioni dei contenuti.

Tali risultati sono stati raggiunti e sono ulteriormente amplificati anche grazie ad un nutrito numero di collaborazioni con le 5 community di riferimento del basket e con 45 importanti ospiti e creator.

Sono stati inoltre pubblicati, parte del totale, quasi 100 contenuti brandizzati per valorizzare i partner commerciali dell’evento.

LBA E GIOVANI: 900 RAGAZZI DELLE SCUOLE E L’INCONTRO CON ANDREA DE BENI. L’IMPEGNO DI LBA CON IL MINISTERO DELLO SPORT E I GIOVANI

Per il terzo anno consecutivo è stato lanciato un bando con l’ufficio scolastico regionale rivolto alle classi quarte e quinta delle scuole elementare e prime e seconde delle medie il cui oggetto era la realizzazione di un elaborato grafico e video sui temi del benessere psicofisico dello sport e in particolare del basket.

Nell’ambito del progetto i ragazzi che si sono aggiudicati il bando sono stati protagonisti di attività ludiche legate al basket ma anche incontrare un comunicatore/divulgatore con disabilità come Andrea De Beni che ha utilizzato in questi anni il basket come veicolo di integrazione e che ha raccontato la sua esperienza. In tutto sono stati coinvolti circa 900 ragazzi.

Per l’edizione 2025 della Frecciarossa Final Eight, realizzata anche grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la Lega Basket Serie A ha dedicato uno spazio nel Foyer dell’Inalpi Arena per la diffusione di una serie di attività extracampo come la promozione della Carta Giovani Nazionale, la piattaforma Giovani2030 e altre iniziative che si sono integrate con le attività sportive e di engagement della Final Eight.

Importante anche l’iniziativa che ha visto protagoniste due formazioni di baskin, il “Basket Integrato” dove maschi e femmine, disabili e normodotati protagonisti in un raro esempio di vera integrazione che in questi anni ha compiuto passi da gigante a livello diffusione.

LBA B2B EXPERIENCE POWERED BY FIAT: GRANDE SUCCESSO ALL’ALLIANZ STADIUM DI TORINO PER L’EVENTO ORGANIZZATO DA INFRONT

Un successo di partecipanti con oltre 100 aziende coinvolte per la terza edizione della LBA B2B Experience powered by Fiat, l’evento organizzato da Lega Basket Serie A e Infront, Official advisor di LBA, che si è tenuto oggi nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

La manifestazione ha visto la partecipazione di tutti i 16 club di LBA, ognuno accompagnato da cinque aziende partner, oltre ai principali sponsor di LBA, per un totale di 250 partecipanti. Un’occasione unica per rafforzare le sinergie tra club, aziende e investitori, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di business e sviluppare strategie innovative per la crescita del movimento cestistico.