Eventi – BKFC sceglie Firenze per il debutto italiano

(di Alfredo Mastropasqua) – Firenze si prepara a ospitare il primo evento italiano della sigla BKFC (l’acronimo sta per Bare Knuckle Fighting Championship). La promotion americana, fondata nel 2018 a Philadelphia, propone esclusivamente match di boxe a mani nude e sta crescendo velocemente anche al di fuori del Nord America (quest’estate è stato allestito uno spettacolo di alto livello, a Marbella, in Spagna).

Fondato dal manager-imprenditore David Feldman, il BKFC ha visto, da pochi mesi, l’ingresso, nel ruolo di co-proprietario, dell’ex campione di UFC (la serie più prestigiosa nella categoria MMA), la stella irlandese Conor McGregor (entrato tra l’altro in affari commerciali con il presidente italiano del Bare Knuckle, l’imprenditore Gabriel Ernesto Rapisarda). La manifestazione toscana, in programma il prossimo 26 aprile al Pala Wanny di Firenze, sarà un evento storico per il mondo degli sport da combattimento. La scelta della “culla del Rinascimento” non è casuale. Da sempre Firenze infatti è sede degli eventi del popolare “calcio storico fiorentino”, che ha nel combattimento e nella boxe a mani nude gli elementi più spettacolari di questo “giuoco”. Proprio come nel “bare knuckle“, dove l’unica protezione sono le fasce che coprono le mani lasciando scoperte solo le “nocche nude”. La bareknuckle boxing, storicamente conosciuta come fisticuffs (scazzottata), fist fight (scontro di pugni) o ancora illegal boxing (boxe illegale), è uno stile di fight da cui deriva la boxe tradizionale e contemporanea (che ricordiamo è anche disciplina olimpica). La sigla BKFC è una promotion “privata” e non risponde alle norme delle principali organizzazioni pugilistiche a livello internazionale (come avviene abitualmente nella “boxing”).

Domenica 16 febbraio alle ore 16, presso il Palagio di Parte Guelfa (location utilizzata per l’organizzazione di eventi non solo in ambito sportivo, come nel caso della Supercoppa maschile di volley, tenutasi nel settembre 2024) si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del primo evento tricolore a marchio BKFC.

Il tutto potrà essere seguito dagli appassionati di questa nuova disciplina direttamente sul canale della promotion a stelle e strisce, che sta lavorando, proprio in queste ore, sulla “Fight Card” (con atleti provenienti principalmente dal pugilato e dalle Mixed Martial Arts). Sicuramente la sfida più interessante è quella nella categoria “cruiserweight” (pesi massimi leggeri) tra i due giganti americani Chris Camozzi-Lorenzo Hunt (forte di un palmares di 11 successi e 2 pareggi sul ring)

Nel frattempo, il prossimo appuntamento internazionale della “BKFC Fight Night” è il 28 febbraio ad Albuquerque (New Mexico/USA), all’interno del Kiva Auditorium, dove il match clou nella categoria “bantamweight” (letteralmente “pesi gallo”) vedrà l’americano (proveniente dalle MMA) Keith “The Rockstar” Richardson opposto al tagiko Bekhzod Usmonov (da poco entrato nel ranking BKFC).

Il logo del Bare Knuckle Fight Championship (BKFC)

.