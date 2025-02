Conor McGregor testimonial di BKFC in Italia

(di Valerio Vulpis) – Firenze è stata scelta come sede della conferenza stampa di lancio della sigla americana BKFC (l’acronimo sta per Bare Knuckle Fighting Championship), che, per l’occasione, ha scelto la cornice di Palagio di Parte Guelfa (sede storica del calcio fiorentino) per il lancio del primo evento sul territorio italiano (gli organizzatori hanno anticipato che ci sarà, sempre nel 2025, un secondo appuntamento tricolore, presumibilmente a Roma, nda). Il debutto ha coinciso con la presenza di Conor McGregor, ex stella irlandese del circuito UFC (promotion fondata per promuovere in tutto il mondo le Mixed Martial Arts), nel doppio ruolo di testimonial e co-proprietario della promotion con sede nel Delaware (USA).

All’evento erano presenti tutti gli organizzatori locali, guidati da Gabriel Ernesto Rapisarda (fondatore dell’azienda Nio Cocktails, di recente legatasi in affari allo stesso McGregor) e Luigi Perillo, assieme a quelli americani (unico assente il fondatore di BKFC, l’americano David Feldman). I vertici di BKFC e della filiale italiana hanno spiegato i piani di sviluppo per l’anno in corso e per la stagione 2026 (con l’obiettivo dichiarato di espandersi in Europa, dopo una prima spettacolare esibizione a Marbella in Spagna).

Forte il coinvolgimento delle 4 squadre dei “calcianti” fiorentini, presenti con i rispettivi capitani all’evento di presentazione del Bare Knuckle (nella foto il logo della promotion statunitense) nel nostro Paese. Da sempre Firenze è sede degli eventi del popolare “calcio storico fiorentino”, che ha nel combattimento e nella boxe a mani nude gli elementi più spettacolari di questo “giuoco”. Proprio come nel “bare knuckle”, dove l’unica protezione sono le fasce che coprono le mani lasciando scoperte solo le “nocche nude”.

Alla conferenza stampa fiorentina (l’evento è in programma a Palazzo Wanny il prossimo 26 aprile) hanno partecipato, oltre alla star irlandese Conor McGregor, anche i due giganti americani Chris Camozzi e Lorenzo Hunt (quest’ultimo forte di un record di 11 successi e 2 pareggi sul ring di BKFC). Sarà un rematch nella categoria di peso “cruiserweight” (pesi massimi leggeri), una delle più spettacolari di questa disciplina. Hunt, arrivato in forte ritardo a Palagio di Parte Guelfa (in sala erano presenti anche gli sbandieratori fiorentini), si è fatto subito notare andando a stuzzicare il rivale, soprattutto dopo avergli sottratto la cintura di campione in carica. Come ha anche sottolineato McGregor “BKFC Firenze sarà sicuramente un evento (quello del 26 aprile prossimo, nda), dove verrà esaltata l’arte della guerra e questo sarà ancora più vero ed emozionante in un Paese come l’Italia famosa in tutto il mondo per il mito dei gladiatori”. Nelle prossime settimane gli organizzatori americani, che hanno trasmesso la conferenza stampa in diretta su BKFC.com (con il supporto di Dazn, network esclusivo del circuito), andranno velocemente a svelare tutti gli incontri della Fight Card che si preannuncia di alto livello agonistico a partire dal match che vedrà opposti Camozzi (con un passato di tutto rispetto nelle MMA) e Hunt.