Basket: Infront per 3 anni marketing agency della Virtus Segafredo

L’accordo vedrà Infront a fianco del club bolognese con il ruolo di agenzia commerciale e marketing per 3 stagioni, con la possibilità di rinnovo fino alla stagione 2029/2030

Infront e Virtus Segafredo Bologna hanno concluso un accordo per la crescita e diffusione del brand del club bolognese sia a livello nazionale sia internazionale. Grazie all’expertise maturata da Infront nel settore della pallacanestro grazie al ruolo di Advisor di Lega Basket Serie A e alla partnership con FIBA a livello internazionale, Virtus Segafredo Bologna potrà avvalersi di un partner solido e preparato nella commercializzazione dei diritti promo-pubblicitari e marketing. L’accordo prevede un incarico a Infront quale agenzia esclusiva di Virtus Segafredo Bologna per la gestione dei diritti commerciali e marketing per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 con possibilità di rinnovo per le 3 stagioni successive.

Infront sarà quindi al fianco del club bolognese per lo sviluppo di nuovi format di sponsorizzazione per tutte le partite nazionali e internazionali, sia nell’ambito del campionato e delle coppe italiane, sia nelle competizioni internazionali e nelle amichevoli / tornei organizzate dal Club. L’obiettivo è supportare il Club nel suo percorso di crescita, visibilità e notorietà, oltre che una maggior diffusione e valore del brand Virtus a livello nazionale e internazionale.

Luca Baraldi, CEO Virtus Segafredo Bologna: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella grande famiglia virtussina ad Infront, azienda leader nel settore del marketing sportivo. L’accordo pluriennale è un segnale concreto dell’appeal e del prestigio di Virtus Segafredo Bologna anche da un punto di vista commerciale e riveste grande importanza per la strategia del Club. Siamo certi che il nuovo accordo sarà determinante per far compiere un ulteriore salto di qualità alla nostra struttura, siamo felici che, con la collaborazione di Infront, potremo contare sul contributo di un partner così importante con cui poter condividere le prossime stagioni sportive.”

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy (nella foto sopra), ha commentato: “Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare oggi questa partnership, un tassello molto importante nella nostra strategia di sviluppo del mondo basket. Insieme alle property internazionali e al prestigioso incarico con Lega Basket Serie A, poter supportare il piano di crescita di Virtus Segafredo Bologna, un Club così importante e rinomato nel panorama italiano e internazionale, è per Infront motivo di orgoglio e una spinta ancora maggiore a essere sempre all’avanguardia nel settore dello sport business. Siamo convinti che questa fondamentale partnership aprirà la strada a ulteriori collaborazioni con altri Club di LBA, un modello virtuoso che ci contraddistingue da molti anni nel mondo del calcio”.