I Chicago Bulls firmano un contratto di sponsorizzazione con Klarna

(di Emanuele de Laugier)– I Chicago Bulls, franchigia della NBA, hanno firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con Klarna Bank AB, società fintech svedese che fornisce servizi finanziari online.

La partnership prevederà la promozione dei vari servizi ed opzioni di pagamento per i fan dei Bulls (nella foto in primo piano la maglia ufficiale di gara) tramite collaborazioni all’interno dello stadio, contenuti acquistabili ed edizioni limitate del merchandising. Un’altra delle esperienze, possibile tramite l’accordo, che si svolgerà allo United Center, casa dei Chicago Bulls, comprenderà la partecipazione di Benny the Bull, mascotte della franchigia nonché una delle più popolari degli USA (è stata eletta come mascotte più popolare degli sport del 2013 da Forbes). Inoltre, il marchio di Klarna sarà presente sul tabellone segna punti e sugli altri tabelloni a LED dello stadio, così come sarà lo sponsor delle maglie d’allenamento dei Bulls.

In un accordo separato, Zach LaVine e Lonzo Ball, due delle stelle principali dei Chicago Bulls insieme a DeMar DeRozan, sono diventati gli ambasciatori del brand di Klarna. I due collaboreranno con l’azienda per vari elementi della partnership dei Bulls attraverso contenuti social personalizzati.

Matthew Kobe, vice presidente esecutivo delle entrate e delle strategie dei Chicago Bulls, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Klarna promuoverà l’impegno dei Bulls nel combinare lo sport e la tecnologia per creare esperienze rivoluzionarie per i nostri fan”.

Per Klarna, che afferma di avere più di 90 milioni di utenti attivi nel mondo e di avere 2 milioni di transazioni al giorno, l’accordo con i Chicago Bulls può portare ad avere i milioni di tifosi come nuovi utenti. Questo è il secondo contratto siglato da Klarna con una squadra sportiva dopo quello nel novembre 2021 con il team degli Angel City, nuova franchigia della National Women Soccer League (NWSL) che debutterà nella lega a partire dal 2022.