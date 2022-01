Barelli (Forza Italia) interviene sul tema del caro bollette negli impianti

“L’aumento del costo delle bollette frena drammaticamente l’economia”. Il presidente della Federazione Italiana Nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Paolo Barelli (nella foto in primo piano)ha di recente spiegato che “l’aumento rappresenta un elemento frenante per la ripresa economica gia’ in crisi per la pandemia. A subirne le conseguenze sono le famiglie e le imprese, pilastri del nostro sistema sociale e produttivo. Ciò investe anche lo sport e la gestione, già diffcile, di piscine e impianti sportivi che rischiano di chiudere”. Molti settori sono gia’ a rischio, da quelli industriali, commerciali, agricoli e produttivi a quelli con valenza sociale. “Le strade per scongiurare le serie conseguenze di questa situazione – aggiunge Barelli – sono: aumentare in modo considerevole la produzione nazionale di energia e ridurre la tassazione”. “La questione ha una connotazione anche internazionale – conclude – che l’Ue e il nostro governo non possono sottovalutare, pertanto e’ auspicabile che ogni sforzo supplementare alla lotta al Covid sia indirizzato a sollevare famiglie e imprese, costrette a affrontare il costo delle bollette anche 3 o 4 volte in piu’ rispetto al normale”. (fonte: FIN)