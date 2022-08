Barelli (FIN) “kingmaker” degli Europei di nuoto (11-21 agosto/Roma). Più di 30mila biglietti venduti

Trentamila biglietti già venduti, 14 televisioni e tre radio collegate da tutta Europa, 49 Nazioni e mille atleti iscritti, di cui 102 del Team Italia, il più numeroso di sempre. L’edizione numero 36 dei Campionati Europei delle discipline acquatiche, che tornano a Roma e in Italia dopo 39 anni, è pronta al via. Cinque discipline, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, suddivisi in altrettanti campi gara, dall’11 al 21 agosto.

Nell’agorà della sala conferenze allestita allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli presenta l’evento insieme ai direttori tecnici delle squadre Nazionali e l’ambassador Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000, in veste di anchorman. In un gande semicerchio tutti i protagonisti, l’uno accanto all’altro, nel prologo di Roma 2022. I direttori tecnici della Nazionale di nuoto Cesare Butini, della Nazionale di sincronizzato Patrizia Giallombardo, della Nazionale di tuffi e tuffi dalle grandi altezze Oscar Bertone e il coordinatore tecnico della Nazionale di nuoto in acque libere Stefano Rubaudo. Poi tutti a bordo vasca per la foto di gruppo e il taglio del nastro che il presidente Paolo Barelli ha condiviso con la madrina Federica Pellegrini.

Le parole del presidente della Federazione Italiana Nuoto Barelli (nella foto in primo piano).

“Un ringraziamento a tutti i giornalisti e alle tv presenti; al presidente del comitato organizzatore Andrea Pieri; a tutti i dipendenti e volontari. Ringrazio la produzione Rai e la presenza di un grande network come Sky. Siamo a 39 anni dall’ultimo europeo ma in quest’arco di tempo lo Stadio del Nuoto ha ospitato grandi eventi. Abbiamo 102 atleti convocati e tutti possono dare grosse soddisfazioni. Iniziamo giovedì con il sincro e il nuoto in uno scenario meraviglioso, unico. Siamo qui con una nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici europei. Questi risultati arrivano grazie ai sacrifici delle società che sono aumentati in questi ultimi due anni. Come ripeto sempre le piscine vanno avanti ad acqua calda, le spese energetiche sono aumentante e le società hanno bisogno di sostegni. Debuttano agli Europei i tuffi dalle grandi altezze: sarà un evento spettacolare. Sono presenti tutte la nazioni, ad eccezione di Russia e Bielorussia per una scelta della LEN. Fuori dall’acqua questi europei saranno rappresentanti da quattro campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano: Federica Pellegrini come madrina; Tania Cagnotto, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini saranno “gli ambassador”.

GLI EUROPEI DI ROMA 2022 IN CIFRE

E’ la quarta volta che i Campionati Europei delle discipline acquatiche si svolgono in Italia: a Bologna 1927, Torino 1954 e Roma 1983 le tre precedenti.

Cinque discipline acquatiche: nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi, tuffi dalle grandi altezze

Nuoto, nuoto artistico e tuffi ospitati nel Parco del Foro Italico.Nuoto in acque libere ospitato nel mare di Ostia, la “spiaggia dei romani”.

Lo Stadio del Nuoto, “la piscina più bella del mondo”, già sede delle Olimpiadi di Roma 1960, dei Mondiali del 1994 con il titolo del Settebello e quelli del 2009 con Federica Pellegrini che s’impose nei 200 e 400 stile libero con relativi record del mondo.

Italia: 104 convocati, 102 persone (Paltrinieri e Acerenza piscina e mare): nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo, undici campioni europei. I primatisti mondiali Ceccon e Pilato. I più giovani: Benedetta Pilato (17 anni) e Matteo Santoro (15 anni); i più esperti: Fabio Scozzoli (34 anni) e Ilaria Bianchi (32).

GLI EUROPEI DI ROMA 2022 IN PILLOLE



L’Italia partecipa ai XXXVI campionati europei delle discipline acquatiche con il maggior numero di atleti della storia, 102, considerando che il campione olimpico Gregorio Paltrinieri e il campione europeo Domenico Acerenza sono impegnati sia nel nuoto in corsia che in quello in acque libere; nel dettaglio 58 atleti nel nuoto (34 maschi e 24 femmine), 14 nel sincronizzato o nuoto artistico (13 femmine più Giorgio Minisini), 12 nei tuffi (6 e 6) e 5 nei tuffi dalle grandi altezze (2 femmine e 3 maschi), 15 nel nuoto in acque libere (8 maschi e 7 femmine). Tra questi, 37 atleti sono nati nel nuovo millennio.

Nel nuoto esordio europeo per le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano che hanno ottenuto il pass ai recenti campionati assoluti di Ostia; in gara anche i fratelli Luca e Marco De Tullio, il figlio d’arte Michele Lamberti e i neo sposi Fabio Scozzoli e Martina Carraro.

Nel sincro debutta per la prima volta a livello europeo assoluto l’esercizio singolo maschile con il bicampione mondiale del due mixed a Budapest 2022 Giorgio Minisini che parte favoritissimo, così come lo sarà nel mixed in coppia con Lucrezia Ruggiero.

Prima volta nel programma europeo anche dei tuffi dalla grandi altezze, 27 metri per gli uomini e 20 per donne, a cui l’Italia partecipa con il bronzo mondiale di Budapest 2017 Alessandro De Rose, l’enfant prodige Elisa Cosetti, già protagonista in Coppa del mondo e i debuttanti Davide Baraldi, Andrea Barnaba e Veronica Papa, tutti prevenienti dal progetto Grandi Altezze, promosso ed organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto nel 2020.

Nei tuffi c’è grande attesa per i giovani fenomeni romani Matteo Santoro e Chiara Pellacani nel sincro mixed da tre metri, specialità nella quale si presentano al pubblico di casa da campioni d’Europa in carica (oro a Budapest 2021) e vice campioni del mondo a Budapest 2022 (precedeuti dai cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin).

E’ la nazionale degli oriundi con l’italo canadese Sarah Jodoin Di Maria, l’italo rumeno Eduard Timbretti e l’italo danese Andreas Sargent Larsen.

Nel nuoto in acque libere, cosi come in quello in piscina, brilla il campione di tutto Gregorio Paltrinieri, che guida una spedizione record di 15 atleti.

Foto Andrea Staccioli/Pasquale Mesiano/Andrea Masini DBM