Banca Mediolanum rinnova per un triennio con RCS per il Giro d’Italia

Per il 21° anno consecutivo Banca Mediolanum si conferma partner di RCS per il Giro d’Italia. Sponsorizzerà la “Maglia Azzurra” indossata dal miglior scalatore della competizione.

Il Giro d’Italia 2023, 106ima edizione della manifestazione, valida come prova dell’UCI World Tour 2023, si svolgerà in 21 tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 448,6 km con partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo, e arrivo a Roma, nella Capitale, nella cornice suggestiva dei Fori Imperiali.

Per l’occasione Massimo Doris e Urbano Cairo, nelle ultime ore, hanno svelato in anteprima la nuova Maglia Azzurra.

Tra gli ospiti sono intervenuti i grandi campioni del passato e storici testimonial di Banca Mediolanum: Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Francesco Moser e Gianni Motta.

La squadra in Maglia Azzurra di Banca Mediolanum si arricchisce, a partire da quest’anno, della presenza di una campionessa: Dalia Muccioli, ex ciclista su strada (campionessa italiana in linea Elite nel 2013).