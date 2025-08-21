Diritti – Sportway media group si lega all’hockey ghiaccio ungherese.

La realtà svedese Sportway Media Group (SMG) collaborerà con la Federazione ungherese di hockey su ghiaccio per far crescere questa spettacolare disciplina invernale sull’intero territorio nazionale.

Sportway Media Group ha annunciato una partnership a lungo termine con la Federazione ungherese di hockey su ghiaccio (HIHF). E’ l’11a federazione di hockey su ghiaccio, in tutto il mondo, a legarsi a SMG. Quest’ultima fornirà tecnologia di produzione “AI” all’avanguardia nell’hockey su ghiaccio magiaro.

Come parte dell’accordo, Sportway installerà sistemi di telecamere “AI” in almeno 30 impianti di sport su ghiaccio in tutto il Paese, rendendo ogni partita accessibile a fan, famiglie e amici, sempre e ovunque. Oltre allo streaming, questa tecnologia supporterà anche lo sviluppo dei giocatori e la formazione degli arbitri attraverso strumenti avanzati di video coaching, elevando lo standard generale del gioco.

“La nostra tecnologia di intelligenza artificiale aprirà nuove possibilità per il coinvolgimento dei tifosi e fungerà da strumento strategico per il lavoro di giocatori e arbitri, contribuendo alla crescita dell’hockey su ghiaccio in Ungheria”. — Daniel Franck, CEO, Sportway Media Group.

“Con il lancio di MJSZ. TV e la nostra partnership con Sportway, stiamo triplicando la nostra copertura. Creando di fatto una piattaforma standardizzata per rendere l’hockey su ghiaccio ungherese ancora più attraente per i fan e gli sponsor”. — Bence J. Szabó, Segretario generale, HIHF.