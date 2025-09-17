Atalanta e Volvo Car Italia insieme nella stagione 2025/26

Atalanta e Volvo Car Italia hanno annunciato il decennale di una partnership strategica che unisce due eccellenze nei rispettivi settori.

Volvo Car Italia fornirà ad Atalanta una flotta di XC60 T6 e XC90 T8 Plug-in Hybrid, in linea con la scelta di mobilità elettrica o elettrificata fatta da Volvo Cars e adatta dunque a soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile e sicura della Società. L’accordo prevede anche la fornitura di asset di visibilità.

“Siamo orgogliosi della partnership con Atalanta, sodalizio che ha una valenza particolare per Volvo Car Italia -afferma Massimo Rondoni, Head of Marketing Operations Volvo Car Italia-. La collaborazione nasce dal desiderio di promuovere un modello virtuoso di sinergia tra sport e mobilità responsabile, in cui il rispetto per le persone, l’ambiente e il territorio diventa il fulcro di ogni iniziativa. Non si tratta di una semplice operazione commerciale, ma di un vero e proprio gioco di squadra. Con Atalanta condividiamo una visione del futuro basata su responsabilità sociale, rispetto e progresso sostenibile. Siamo entusiasti di continuare questo percorso insieme. Nel corso degli anni la relazione fra Volvo Car Italia e il territorio si è ampliata e consolidata attraverso numerose azioni e iniziative. Anche da questo punto di vista Atalanta rappresenta per noi un partner ideale: una squadra espressione del proprio territorio, che investe nei giovani e che incarna valori quali passione, resilienza e inclusività. Che sono anche valori di Volvo. Si tratta dunque di un legame fondato su una autentica condivisione; per questo è così solido e duraturo”.

“La collaborazione tra Atalanta e Volvo Cars -dichiara Luca Percassi, Amministratore delegato Atalanta- va ben oltre la visibilità commerciale: è una partnership costruita su una solida condivisione di valori. In un mondo che cambia, ci unisce l’impegno verso la sostenibilità ambientale, la cura del talento giovanile e l’etica del lavoro. Volvo Cars è da sempre sinonimo di innovazione responsabile e mobilità sostenibile. Atalanta, con il suo modello sportivo fondato sulla crescita dei giovani e il rispetto per le persone, rappresenta un’eccellenza che riflette perfettamente la visione Volvo. Insieme, guardiamo al futuro con passione, determinazione e responsabilità. Perché il cambiamento -conclude Luca Percassi- si costruisce ogni giorno, dentro e fuori dal campo”. (fonte: Atalanta BC)