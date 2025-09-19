Macron svela la divisa gara del Volley Bergamo 1991.

A meno di un mese dal via della nuova stagione della Serie A1, la Volley Bergamo 1991 ha presentato i nuovi kit 2025/26 realizzati da Macron, partner tecnico del club tra i più titolati della pallavolo femminile italiana. Un sodalizio, questo, che nello scorso mese di marzo è stato ulteriormente prolungato fino al 2028. I nuovi game set faranno il loro esordio in campionato il prossimo 6 ottobre in occasione del primo match, un derby lombardo sul campo del Numia Vero Volley Milano, e abbinano uno stile e una grafica innovativa e ricercata ai colori tradizionali del Volley Bergamo 1991.

La nuova maglia Home 2025/26 del Volley Bergamo 1991 è nera con collo a V ed è caratterizzata, nella parte anteriore, da due ampie bande verticali, rossa e blu, in stampa sublimatica con effetto spray. Al centro del petto, in bianco, spicca il Macron Hero, mentre a sinistra è presente lo stemma del club e a destra il logo della Lega Volley Femminile. Il kit casalingo è completato dai pantaloncini neri.

La versione Away 2025/26 è bianca con collo a V rosso, ed è caratterizzata da una banda verticale rossa bordata di blu navy, anche in questo caso realizzata con effetto spray e ‘spezzata’ al centro per lasciare spazio al numero e agli sponsor. Sui fianchi sono presenti due bande verticali blu navy. Il Macron Hero è sempre al centro del petto, in questo caso in bianco all’interno della banda rossa. Il logo del Volley Bergamo è applicato a sinistra, a destra quello della LVF. I pantaloncini sono in color blu navy.

Il Game Set del Libero abbina il giallo del corpo centrale, anteriore e posteriore, al nero del collo a V, delle spalle, degli sbracci e delle bande verticali sui fianchi. Nella parte alta del petto, così come dietro poco sotto le spalle, è presente una grafica a puntini neri che sfuma dall’alto verso il basso creando un intrigante effetto ottico. Il Macron Hero è in nero al centro del petto, il logo del Volley Bergamo a sinistra è in bianco. I pantaloncini che completano questo kit sono neri. (fonte: Macron)