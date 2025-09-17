Chiliz Group acquisisce il controllo di OG eSports

The Chiliz Group ha acquisito oggi una quota di controllo del 51% in OG Esports, uno dei nomi più iconici e innovativi nel panorama globale degli eSports.

Dalle vittorie consecutive a The International all’espansione in CS, Honor of Kings e MLBB, OG è diventata una delle organizzazioni più influenti negli sport elettronici — e dal 2020 ha avvicinato e coinvolto i fan attraverso diritti di voto, accesso VIP, merchandising esclusivo e molto altro grazie al Fan Token $OG.

Questa settimana, $OG è anche diventato il primo Fan Token esportivo a superare i 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Chiliz, ha dichiarato: “OG è sempre stata sinonimo di comunità e innovazione, e dal 2020 ha dimostrato che i Fan Token possono creare un valore economico reale e un coinvolgimento significativo.

