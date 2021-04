ASAHI GROUP SPONSOR GLOBALE DELLA RUGBY WORLD CUP 2023

(di Lorenzo Di Nubila) – World Rugby ha annunciato una nuova partnership commerciale che vedrà l’azienda giapponese di bevande e alimenti Asahi Group unirsi come sponsor “globale” per la Coppa del Mondo di rugby 2023 in Francia.

Asahi Breweries, Ltd. è la maggiore azienda giapponese nella produzione di birra e bibite con sede a Tokyo, in Giappone. Nell’ottobre 2016 ha rilevato da Anheuser-Busch InBev, l’olandese Grolsch, l’italiana Peroni e l’inglese Meantime. Ha acquisito anche nel dicembre 2016 stabilimenti della SABMiller in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania per 7,8 miliardi di dollari. Il quartier generale della società è situato a Sumida, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo.

Asahi si unisce al gruppo bancario francese Société Générale e alla società di servizi finanziari Mastercard nella categoria di partner mondiale di alto livello per il torneo per squadre nazionali del 2023. Come parte dell'accordo, il marchio Asahi Super Dry dell'azienda con sede a Tokyo diventerà la birra ufficiale del torneo.