All newsAltri eventiFederazioni Italianehome pageIstituzione e AttualitàMMA-Combat Sports

Combat Sports- Tutti i risultati di Oktagon Roma 2025. In totale 8 tra KO/TKO al Pala Pellicone di Ostia.

01 Dic 2025 Redazione
0 1 0

Ecco i risultati finali di tutti i match di Oktagon Roma, tenutosi sabato scorso sabato 29 novembre al Pala Pellicone di Ostia:

Main event e titoli mondiali

Incontro / CategoriaRisultato finale
Mattia Faraoni vs Akira Jr. Umemura (JAP) — Kickboxing fino a 95 kg (Super-cruiserweight)Faraoni vince per KO (spinning heel kick alla testa) al 1° round (2:35), vince e detiene per la quarta volta consecutiva il titolo mondiale ISKA
Lorenzo Di Vara vs Taras Hnatchuk (ITA/UKR) — Finale torneo K-1 World MAX Europe (70 kg)Di Vara vince per decisione unanime
Enrico Carrara vs Johan Koffi (Costa d’Avorio/Fra)— Kickboxing 78 kg (super-middleweight)Carrara vince per decisione unanime, conquista cintura mondiale ISKA Oriental Rules vacante.
Alessia Coluccia vs Viktorie Bulinova (Rep. Ceca) — Muay Thai 55 kg (bantamweight)Coluccia vince per decisione unanime, titolo mondiale ISKA Muay Thai.

Altri risultati dalla Lead Card / preliminari

  • Kickboxing FCR 71 kg: Michael Milazzo batte Ilias Sabbar per decisione unanime.
  • Kickboxing FCR –83 kg: Ait Dra El Mahdi batte Enrico Zamperini via TKO al Round 2.
  • Kickboxing FCR –83 kg: Riccardo Ramadori batte Luca Venturato per split decision.
  • MMA –65.8 kg: Enrico Scazzi batte Matteo Lofrano per KO al Round 1.
  • MMA –84 kg: Daniele Dell’Otto batte Kevin Sowe per sottomissione al Round 3.
  • MMA –61 kg: Pasquale Dromi batte Alessio Ibba per KO al Round 1.
  • K-1 Rules –60 kg: Mirko Flumeri batte Alexandru Cazacinschi per decisione unanime.
  • FCR –77 kg (Oriental Rules): Andrea Storai batte Davide Attanasio per decisione unanime.
  • K-1 World MAX Europe – Semifinali: Taras Hnatchuk ha sconfitto Tom Kirk per KO al Round 2
  • k-1 World MAX Europe – Semifinali: Lorenzo Di Vara ha sconfitto Lissandre Mercier per split decision
  • MAIN CARD
  • MMA -70 kg: Francesco Fornasieri ha sconfitto Alessio Freguglia per KO al Round 1
  • Kickboxing -52 kg: Giorgia Pieropan ha sconfitto Chunlei Geng per decisione unanime
  • Made in Thailand Muay Thai -57 kg: Giuseppe Gennuso vs Mr Kachen Toorarak termina in parità
  • Made in Thailand Muay Thai -57 kg: Tenuun Gantushig vs F35 Rachanon termina in parità
  • Made in Thailand Muay Thai -64 kg: Oscar Cambiaghi ha sconfitto The Guide Rachanon per KO al Round 2

L’evento prevedeva 19 match totali, con 3 titoli mondiali ISKA in palio (in totale 8 KO/TKO).

  • Tra le attrattive della serata: la ripartenza in Europa del torneo K‑1 World MAX, con la finale europea disputata proprio a Roma.
  • Il main event tra Faraoni e Akira Jr. dava non solo la cintura mondiale, ma anche un pass per partecipare al K‑1 World Grand Prix 2026 a Tokyo.
Previous post

Il Giro d'Italia di ciclismo debutta per la prima volta in Bulgaria.

Next post

This is the most recent story.

Redazione

Redazione