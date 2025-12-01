Combat Sports- Tutti i risultati di Oktagon Roma 2025. In totale 8 tra KO/TKO al Pala Pellicone di Ostia.
Ecco i risultati finali di tutti i match di Oktagon Roma, tenutosi sabato scorso sabato 29 novembre al Pala Pellicone di Ostia:
Main event e titoli mondiali
|Incontro / Categoria
|Risultato finale
|Mattia Faraoni vs Akira Jr. Umemura (JAP) — Kickboxing fino a 95 kg (Super-cruiserweight)
|Faraoni vince per KO (spinning heel kick alla testa) al 1° round (2:35), vince e detiene per la quarta volta consecutiva il titolo mondiale ISKA
|Lorenzo Di Vara vs Taras Hnatchuk (ITA/UKR) — Finale torneo K-1 World MAX Europe (70 kg)
|Di Vara vince per decisione unanime
|Enrico Carrara vs Johan Koffi (Costa d’Avorio/Fra)— Kickboxing 78 kg (super-middleweight)
|Carrara vince per decisione unanime, conquista cintura mondiale ISKA Oriental Rules vacante.
|Alessia Coluccia vs Viktorie Bulinova (Rep. Ceca) — Muay Thai 55 kg (bantamweight)
|Coluccia vince per decisione unanime, titolo mondiale ISKA Muay Thai.
Altri risultati dalla Lead Card / preliminari
- Kickboxing FCR 71 kg: Michael Milazzo batte Ilias Sabbar per decisione unanime.
- Kickboxing FCR –83 kg: Ait Dra El Mahdi batte Enrico Zamperini via TKO al Round 2.
- Kickboxing FCR –83 kg: Riccardo Ramadori batte Luca Venturato per split decision.
- MMA –65.8 kg: Enrico Scazzi batte Matteo Lofrano per KO al Round 1.
- MMA –84 kg: Daniele Dell’Otto batte Kevin Sowe per sottomissione al Round 3.
- MMA –61 kg: Pasquale Dromi batte Alessio Ibba per KO al Round 1.
- K-1 Rules –60 kg: Mirko Flumeri batte Alexandru Cazacinschi per decisione unanime.
- FCR –77 kg (Oriental Rules): Andrea Storai batte Davide Attanasio per decisione unanime.
- K-1 World MAX Europe – Semifinali: Taras Hnatchuk ha sconfitto Tom Kirk per KO al Round 2
- k-1 World MAX Europe – Semifinali: Lorenzo Di Vara ha sconfitto Lissandre Mercier per split decision
- MAIN CARD
- MMA -70 kg: Francesco Fornasieri ha sconfitto Alessio Freguglia per KO al Round 1
- Kickboxing -52 kg: Giorgia Pieropan ha sconfitto Chunlei Geng per decisione unanime
- Made in Thailand Muay Thai -57 kg: Giuseppe Gennuso vs Mr Kachen Toorarak termina in parità
- Made in Thailand Muay Thai -57 kg: Tenuun Gantushig vs F35 Rachanon termina in parità
- Made in Thailand Muay Thai -64 kg: Oscar Cambiaghi ha sconfitto The Guide Rachanon per KO al Round 2
L’evento prevedeva 19 match totali, con 3 titoli mondiali ISKA in palio (in totale 8 KO/TKO).
- Tra le attrattive della serata: la ripartenza in Europa del torneo K‑1 World MAX, con la finale europea disputata proprio a Roma.
- Il main event tra Faraoni e Akira Jr. dava non solo la cintura mondiale, ma anche un pass per partecipare al K‑1 World Grand Prix 2026 a Tokyo.