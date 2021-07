ARGENTINA-BRASILE LIVE SU ELEVEN SPORTS SABATO NOTTE ALLE 2:00 LA FINALE DI COPA AMERICA

Sabato notte riflettori accesi su Eleven Sports. Allo stadio Maracanà va in scena l’atto conclusivo della Copa America.

Non una partita qualsiasi, molto più di una finale, lo scontro tra l’eccellenza del calcio sudamericano, Argentina-Brasile. Ad inizio torneo poteva apparire la finale più scontata, ma con gare secche ed una formula così ricca di insidie non è stato così. Come incerto è anche il pronostico dell’ultimo capitolo del torneo.

Un appuntamento imperdibile in programma la notte fra sabato e domenica alle ore 2, in diretta su Eleven Sports con il commento di Daniele La Spina e Jeda Neves, ex calciatore che in Italia ha indossato, tra le altre, le maglie di Palermo, Cagliari, Vicenza e Lecce.

Argentina-Brasile è una sfida che in finale manca dal 2007 quando i Verdeoro con un rotondo 3-0 bissarono il successo ai rigori del 2004 sempre contro l’Albiceleste. Selecao che si presenta da campione in carica, Argentina che deve cancellare le delusioni delle ultime edizioni con finali perse ed eliminazioni a sorpresa.

Sarà anche la sfida fra i due grandi fuoriclasse Leo Messi e Neymar, per la prima volta contro in una finale ed entrambi a caccia del primo successo in Copa America con la propria Nazionale. Il brasiliano dovette saltare l’edizione scorsa (2019) a causa di un brutto infortunio; la Pulce, invece, con l’Albiceleste è riuscito a vincere solo un oro olimpico e un Mondiale Under 20. Allora ecco che il destino gli ha concesso una nuova opportunità proprio contro il Brasile, dopo aver superato in semifinale lo scoglio Colombia solo ai calci di rigore, quelli che tanto hanno tolto all’Argentina negli ultimi anni. Messi ha trascinato i suoi alla finale del Maracanà entrando in 9 delle 11 rete siglate in questa edizione dalla sua Nazionale (4 gol e 5 assist). L’asso del Psg, invece, si è disimpegnato più nella veste di assistman che di goleador e vuole alzare quel trofeo che al Brasile in casa non è mai sfuggito.

In diretta su Eleven anche la finale per il 3° e 4° posto, Colombia-Perù. Calcio d’inizio nella notte tra venerdì e sabato alle 2.00 ora italiana.

“Argentina Brasile rappresenta un match ricco di storia, eccellenza e passione di due grandi Paesi ma che al tempo stesso va al di là dei confini geografici, in linea con quello che la piattaforma Eleven vuole sempre più rappresentare per i nostri fan a livello locale e globale – ha commentato Giovanni Zurleni, CEO di Eleven Sports Italia. – Il numero di stelle internazionali e di campioni che si giocheranno il titolo in finale testimonia ancora una volta il nostro impegno nel far vivere agli appassionati le emozioni di una finale “epica” che racchiude in sé il meglio del calcio mondiale. Tutta la competizione si è rivelata appassionante e l’ultimo atto alzerà ancor di più l’asticella. Argentina Brasile è un momento di grande importanza perché chiude una stagione lunga e ricca di sfide ma soprattutto regala agli appassionati di sport un primo assaggio di quella che è la nostra ambizione, ovvero diventare sempre più la casa dello sport italiano e internazionale.”

Le due finali saranno visibili in diretta, previa registrazione, su www.elevensports.it o attraverso le App Eleven Sports scaricabili dagli store Android e iOS, oltre che su Android TV.

Sarà inoltre online un’area on demand, raggiungibile dal menu principale in homepage, in cui saranno disponibili gli highlights e le repliche di tutti i match.

Le finali su Eleven Sports.

Sabato ore 2.00 Finale 3° e 4° posto: Colombia-Perù

Domenica ore 2.00 Finale 1° e 2° posto: Argentina-Brasile