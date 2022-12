Approvato il bilancio 2021/22 della Lega B

Approvato dall’Assemblea delle associate di Lega B il bilancio 2021/22 esposto dal presidente Mauro Balata . Un bilancio chiuso in positivo, che ha ricevuto l’elogio da parte di diversi club e che pure in un contesto globale di grandissima difficoltà legata particolarmente, ma non esclusivamente, a pandemia, guerra, energia, inflazione, ha fatto registrare risultati economico-finanziari e sportivi straordinari. Ne sono un esempio i diritti audiovisivi che hanno visto un incremento rispetto alla stagione precedente dell’84% con ricavi delle società aumentati di 18,4 mln e questo nonostante la riduzione della mutualità di sistema.

La razionalizzazione dei costi, poi, non ha impedito il ricorso a nuovi investimenti che hanno portato a risultati sportivi e tecnologici capaci di offrire strumenti come il VAR, per la prima volta utilizzato per l’intera competizione, e altri in grado di garantire ai tifosi immagini della gare con standard qualitativi di altissimo livello. Ne sono un esempio la produzione in 4K HDR nativo, con definizioni di immagini e colori paragonabili all’occhio umano, e le innovative corner cam, utilizzate per la prima volta in Italia, inserite all’interno delle due bandierine.