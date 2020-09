Iquii entra nella famiglia dei partner dell’Olimpia Milano (basket)

Siglata la partnership tra la società di pallacanestro più titolata d’Italia, Olimpia Milano, e IQUII – Digital Consulting Company.

L’accordo tra le due realtà si struttura sull’impegno di IQUII – che diventa Official Technology Partner del club – a fornire a Olimpia Milano le sue competenze in termini di strategia digitale, tecnologia ed “experience design” con l’obiettivo di sviluppare un nuovo ecosistema digitale per la squadra lombarda, volto a completare la Fan Experience e rafforzare il rapporto con i partner e il territorio.

Il progetto di digital transformation si svilupperà per i prossimi due anni, e partirà già dai prossimi giorni, con l’impianto del primo asset strategico: la Sport Platform, strumento centrale dell’architettura tecnologica e dell’integrazione dei sistemi dell’azienda, che entrerà nel cuore della strategia di fan engagement e fan activation dentro e fuori del palasport. Consentirà alla società di rafforzare la relazione con i propri tifosi, e facilitare la gestione e la pianificazione più puntuale ed efficace di strategie di marketing automation, acquisizione e monetizzazione dei dati.

Nello sviluppo è prevista la realizzazione di un’applicazione, basata sempre sulla stessa piattaforma Sport XP, mediante cui il club potrà erogare differenti servizi in un unico touchpoint come e-Commerce, Ticketing, Content Management e all’interno della quale prenderà forma un innovativo programma di membership, basato sull’accesso esclusivo a contenuti ed esperienze personalizzate.

Non solo contenuti e informazioni, ma anche gamification a supporto delle attività di fidelizzazione: dal 2021 a completare lo sviluppo della Sport Platform, sarà prevista l’integrazione di un nuovo sito web per Olimpia Milano e di Fanize, la Engagement & Loyalty platform di IQUII, attraverso missioni e giochi interattivi con brand e atleti, come instant win, quiz e domande sulla storia del club, e la possibilità di vincere vantaggi ed esperienze che aprono a partner e sponsor spazi aggiuntivi di promozione.

Una digitalizzazione che avrà impatto a tutto tondo e toccherà la strategia, la governance, la cultura dei canali digitali ed il valore dei dati e l’approccio all’innovazione, con l’obiettivo di massimizzare il valore del brand in un contesto che sta evolvendo molto rapidamente e che impone nuovi modelli di comunicazione, di coinvolgimento e modelli di business.

Christos Stavropoulos, General Manager di Pallacanestro Olimpia Milano: “Voglio dare il benvenuto nella nostra società ad IQUII, il nostro nuovo Official Technology Partner che ci accompagnerà in quel processo di trasformazione digitale che per un club come l’Olimpia è diventato necessario. Sono convinto che questa partnership aiuterà ambedue le aziende a crescere e ci permetterà di essere sempre più vicini alla nostra tifoseria”

Fabio Lalli, Chief Business & Innovation Officer di IQUII: “I risultati raggiunti nello sport, al pari di quelli ottenuti in molte altre industrie nel corso degli anni, hanno consolidato il ruolo di IQUII come partner strategico per la trasformazione digitale, sia per club e Federazioni, sia per i partner, gli sponsor e gli atleti stessi. Siamo fieri di poter collaborare con un partner importante come Olimpia Milano, uno dei club più moderni d’Italia che condivide la nostra visione di uno sport system basato su tecnologia e comunicazione, digitale e design, engagement e business: siamo felici di supportare la società potendo portare la nostra esperienza, le nostre competenze ed il nostro approccio, con l’obiettivo di portare in Europa uno dei primi progetti di impianto completo di trasformazione digitale e l’integrazione dei vari sistemi di e-commerce, ticketing e membership in un unico nuovo punto di contatto”