Amadori diventa Premium Partner del Cesena FC

L’azienda fondata nel 1969 affiancherà il club bianconero anche in qualità di “Food Supplier”, oltre a proseguire il proprio impegno a sostegno del progetto “Per un calcio integrato”

Si rafforza il connubio tra Cesena FC e Amadori. Nella stagione 2024/25 quello che oggi rappresenta uno dei gruppi leader nel comparto agroalimentare italiano diventa infatti Premium Partner del club bianconero, beneficiando così di una brand exposure di grande prestigio in occasione delle gare interne del campionato di serie B e durante le conferenze stampa nei momenti pre e post-partita. La rinnovata partnership vedrà Amadori affiancare il Cesena FC anche in qualità di “Food Supplier” con una serie di attività che, nel corso della stagione, andranno dal posizionamento di prodotto all’interno delle sale hospitality dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi ad incontri con gli atleti del settore giovanile sul tema della corretta alimentazione finalizzata alla pratica sportiva.

Oltre alla consolidata presenza al fianco della prima squadra anche in questa stagione proseguirà poi il sostegno di Amadori al progetto “Per un calcio integrato”, il programma di inclusione sociale che da sei anni unisce ragazzi con disabilità e atleti del vivaio bianconero in sessioni di allenamento congiunte.

Fondata nel 1969 a Cesena, dove hanno sede gli uffici direzionali e il principale sito produttivo, Amadori è da sempre specialista del settore avicolo e sta estendendo la propria offerta a tutto il campo delle proteine: bianche, rosa, gialle e verdi. Amadori, che può contare sulla collaborazione di oltre 9.300 persone, tutte in Italia, si distingue sul mercato per la gestione integrata della propria filiera italiana, formata da: sei stabilimenti di trasformazione alimentare, cinque incubatoi, quattro mangimifici e uno in conto lavorazione, circa 800 allevamenti sia a gestione diretta che in convenzione, tre piattaforme logistiche e sedici centri di distribuzione tra filiali e agenzie, che garantiscono una distribuzione capillare in tutta Italia.

“Siamo felici di essere uno dei partner principali del Cesena FC, specialmente in questa avvincente sfida della Serie B” – commenta Denis Amadori, AD del Gruppo. “In questi anni siamo sempre stati vicini alla squadra, in continuità con quel legame storico iniziato nei gloriosi anni ’80. Oggi, insieme al sostegno all’importantissimo progetto sociale del Calcio Integrato, dedicato ai ragazzi disabili, abbiamo deciso di impegnarci anche in qualità di Food Supplier: vogliamo promuovere attraverso questa collaborazione i nostri messaggi legati a sani stili di vita e ad un’alimentazione corretta ed equilibrata, in cui le proteine naturali sono centrali e di cui Amadori, in qualità di Italian Protein Company, vuole essere leader anche culturale per i consumatori”.