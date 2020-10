ALI “scende in campo” con la Nazionale italiana di calcio. E’ il 24° partner della gestione commerciale FIGC

Nuovo prestigioso partner per gli “Azzurri“, in vista dell’Europeo di calcio che si terrà nell’estate del 2021. E’ il marchio “Ali” da questa mattina “HR Official Partner” della Nazionale italiana. I sodalizi attivati da Giovanni Valentini (direttore commerciale e sponsorizzazioni della Federcalcio) nel nuovo corso guidato dalla coppia Gravina-Brunelli (rispettivamente presidente e segretario generale della FIGC) sono ben 24, suddivise in 7 diversi format (sponsor tecnico, top partner, premium partner, luxury/fashion outfitter, official partner, media partner e technical supplier). Un vero record nella “storia” commerciale della Federazione italiana.

Ali S.p.A.*, società italiana con oltre vent’anni di esperienza nella consulenza e nei servizi HR, diventa HR Official Partner di tutte le Nazionali maschili di calcio.

La partnership ha la finalità di appassionare e coinvolgere le nuove generazioni al mondo del lavoro, veicolando i valori che da sempre sono alla base delle due società. In questo modo il mondo del calcio e il mondo del lavoro si alimentano tra di loro, mettendo le persone al centro, per accompagnarle passo dopo passo, in un progetto di crescita personale e professionale.

“Come FIGC siamo lieti di intraprendere questo nuovo percorso di partnership che pone al centro del progetto la valorizzazione del lavoro e delle risorse umane, con particolare riferimento al mondo giovanile” – evidenzia Marco Brunelli, segretario generale FIGC. “Sotto il profilo economico, il nostro Paese sta attraversando una fase storica peculiare dove competenze e professionalità si configurano come fattori determinanti in funzione delle esigenze di sviluppo e innovazione”.

“Crediamo fermamente che questa collaborazione segni un traguardo importante nel mondo del lavoro e lanci un messaggio di ottimismo alle nuove generazioni.” ha dichiarato Marco Bugliani, direttore Marketing Ali S.p.A. “Oggi più che mai, tutti noi abbiamo bisogno di credere nel lavoro: noi di Ali crediamo nell’Italia, negli Italiani e nelle loro potenzialità. In un momento di rapida e radicale trasformazione, l’obiettivo è quello di diventare la guida di tante generazioni di lavoratrici e lavoratori che hanno voglia di mettersi in gioco.”

ALI S.p.A., (www.alispa.it) nata nel 1997, è il punto di riferimento tutto italiano per il mondo delle Risorse Umane. Radicata su tutto il territorio nazionale, con più di 50 filiali, è da sempre vicina al tessuto imprenditoriale nazionale e ai lavoratori.

Negli anni si è specializzata in somministrazione di lavoro, ricerca e selezione permanente, politiche attive e formazione. ALI S.p.A. è una azienda facente parte di Magister Group (www.magistergroup.it), Gruppo familiare italiano operante da più di 30 anni in molteplici settori. Fanno parte del Gruppo, tra le altre, Labor-B (consulenza integrata di servizi HR), Repas (Welfare aziendale e Buoni pasto), le Case Editrici Avagliano Editore e Edizioni Lavoro, Waterhouse S.p.A. (trading ittico e acqua coltura).