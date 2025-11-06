Al via l’edizione dell’Eurospin Verona Run Mararthon.

Domenica 16 novembre si correrà la 24ima Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run, manifestazione organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane. 24esima edizione che si sta rivelando un gran successo, confermandosi con i suoi 12mila partecipanti l’evento sportivo agonistico più partecipato di Verona.

Presentata oggi l’evento presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura di Verona, domenica 16 novembre come e più di sempre sarà una grande festa per la città di Verona con un connubio unico tra sport agonistico, turismo, solidarietà, benessere con temi divulgativi importanti.

Eurospin Verona Run Marathon vuole anche rendere omaggio ad una amica che in questi anni spesso si è prodigata per l’organizzazione dell’evento oltre ad aver corso diverse volte la maratona da grande protagonista e con tanta grinta che la contraddistingueva. A seguito della prematura scomparsa avvenuta nel mese di ottobre è stato istituito il premio Memorial Anna Zilio e verrà consegnato alla prima italiana atleta donna classificata della maratona.

Le gare

Confermato il palinsesto eventi che vede la partenza della Eurospin Verona Run Marathon 42K e 21k al via da Piazzale Olimpia, zona stadio Bentegodi, alle 8.30, mentre la Eurospin Verona Family Run partirà da piazza Pradaval, a pochi metri da Piazza Bra, alle ore 11.00 per un meraviglioso viaggio nel centro storico di Verona. Per tutti i 13mila partecipanti previsti arrivo condiviso in Piazza Bra, sotto lo sguardo dell’Arena e tra il tifo del sempre numeroso pubblico.

I numeri e il futuro

A dieci giorni dall’evento e con le iscrizioni ancora aperte i numeri sono molto confortanti. Si va verso il record di partecipazione che si attesterà nel complesso delle tre distanze sui 12mila atleti: 3mila iscritti per la maratona, 6mila per la mezza maratona ed infine altri 3mila per la Family Run.

Cresce anche il numero di atleti stranieri, oltre 3mila da 70 nazioni estere, che hanno scelto Verona per vivere una domenica di sport in una città dal centro storico Patrimonio Unesco, partecipando ad un evento dove la qualità organizzativa è curata nei minimi dettagli. Attese, dunque, almeno 30mila persone in città per qualche giorno, sommando gli atleti e i loro accompagnatori. Tutto questo produrrà sul territorio veronese un indotto economico a favore delle strutture ricettivo turistiche di circa 10milioni di euro.

Numeri importanti e destinati a crescere, dal novembre 2026 ci sarà anche Infront Italy quale partner dell’evento insieme agli storici organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd. Grazie al gioco di squadra e alla presenza di un player internazionale come Infront, verranno introdotte tante innovazioni che faranno crescere ulteriormente la maratona di Verona e, dal febbraio 2027, anche la Romeo&Giulietta Run Half Marathon.

Hanno presenziato alla conferenza stampa la VicePresidente Regione Veneto Elisa De Berti, la Consigliera Comunale di Verona Annamaria Molino, il Sindaco di San Martino Buon Albergo Giulio Furlani, il Comandante della Caserma G. Duca 85° Reggimento Addestramento Volontari Comandante Colonnello Emanuele Patalano, per la Polizia Locale il Commissario Capo Simone Rocca e Alice Avancini, ricercatrice in esercizio fisico presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona.

Oltre al direttore di gara Stefano Stanzial, ancora presenti il Presidente Fidal Veneto Sergio Baldo, il Direttore Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona Timoty Leonardi, il direttore Marketing di Eurospin Luca Burgazzoli, Giulio Marc D’alberton Head of PR & Events di Hyundai Italia, Italo Zanzi Ceo di Hellas Verona e Stefano Fanini Presidente Verona Volley.

Il Presidente Zanzi ha omaggiato il direttore Stefano Stanzial di una maglia da gioco dell’Hellas Verona con il 25, a omaggiare questa edizione, e la scritta Verona Marathon. Ricambiato con la t-shirt ufficiale della Eurospin Verona Run Marathon.