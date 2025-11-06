Macron cresce anche le III trimestre 2025: +8%.

Macron – marchio italiano iconico e leader globale nello sportswear ad alte prestazioni – chiude il terzo trimestre 2025 con una crescita di fatturato pari al +8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend positivo degli ultimi esercizi e consolidando la propria posizione sul mercato.

La strategia di internazionalizzazione del business continua a generare valore: Regno Unito, Italia e Spagna rimangono i mercati principali, nei quali Macron sta costantemente rinforzando la propria presenza grazie alla qualità dei prodotti e alle partnership con club e federazioni di primo piano.

Parallelamente, la crescita prosegue a un ritmo sostenuto in Germania (+32%) e negli Stati Uniti, dove i ricavi sono passati da €3,8 milioni nei primi nove mesi del 2024 a €9,9 milioni nello stesso periodo del 2025, grazie anche al lavoro svolto all’interno del centro di distribuzione aperto in Connecticut nel settembre 2024.

Risultati positivi si registrano a tutte le latitudini, con alcuni esempi assolutamente straordinari. In Europa, si segnalano in particolare le prestazioni di Polonia, Bulgaria e Belgio, paesi in cui la sinergia tra l’indotto di alcune sponsorizzazioni tecniche di rilievo e l’effetto positivo che la crescente visibilità del marchio ha avuto sulla produttività della rete di negozi monomarca (Macron Sports Hub) ha portato, nei primi nove mesi dell’anno, a un incremento delle vendite superiore al 70%.

Mentre il business si espande a livello mondiale, Macron investe nel proprio futuro potenziando le infrastrutture della propria sede in Valsamoggia. I lavori di ampliamento del Macron Campus procedono infatti in maniera spedita con il completamento del quarto edificio previsto per gennaio 2026. A fronte di un investimento da circa €15 milioni, il Macron Distribution Center 2 contribuirà ad aumentare ulteriormente la capacità operativa dell’azienda su scala globale.

L’azienda prosegue così il proprio percorso di consolidamento come punto di riferimento globale nello sportswear, con la prospettiva di una crescita continua nel core business del teamwear ad alte prestazioni, e grande entusiasmo per tutti i nuovi progetti, a partire dallo sviluppo della linea high-end lifestyle Macron O.N.E. – Own Nothing Else.

Gianluca Pavanello, CEO Macron: “Macron sta vivendo una fase di crescita intensa e completa. Non solo stiamo raggiungendo gli obiettivi di fatturato, ma li stiamo superando, e i risultati ottenuti in ogni mercato ci confermano la solidità della nostra visione. Tutti i progetti lanciati sono ormai pienamente operativi e siamo pronti ad affrontare il futuro con la consapevolezza che il motore del successo è sempre la passione, l’entusiasmo e l’impegno quotidiano di ogni persona che fa parte del Macron team”. (fonte: Macron)