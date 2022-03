Al via “La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa  2022

“La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa rappresenta il momento di incontro tra il territorio e il suo prodotto. Una tre giorni, da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio di eventi che animeranno il centro storico di Tropea e che avranno il loro cuore nella piazza del Cannone.

“La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa è la valorizzazione di una destinazione: Tropea, nel 2021 il Borgo dei Borghi, attraverso il suo prodotto che incarna tradizione, orgoglio e gusto internazionale.

Tre giorni per conoscere meglio la Cipolla Rossa di Tropea IGP (sponsor da poche settimane della maglia dell’U.S. Vibonese/club di Serie C – nella foto in primo piano) degustandola nei ristoranti della città, imparando a cucinarla seguendo i consigli di importanti chef, scoprendo i benefici salutistici con l’intervento di esperti in panel di convegni altamente qualificati.

“La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa è una manifestazione originale ad alto contenuto di approfondimento del calendario gastronomico nazionale, una vetrina delle eccellenze calabresi e non solo, che vede la partecipazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale: Igles Corelli, Max Mariola; Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann, i food blogger Federico Fusca e Francesca Gambacorta oltre agli chef calabresi, Carmelo Fabbricatore; Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Ginfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone che contribuiranno a trasformare il bellissimo centro storico in un paradiso enogastronomico dove sarà la possibile soddisfare ogni curiosità della cucina calabrese e non solo.

Producer dell’evento è l’agenzia di comunicazione Adv Maiora Comunicazione Integrata che firma l’intero progetto dell’evento, occupandosi dell’ideazione, la progettazione, l’organizzazione, la comunicazione, lo sponsoring, l’ufficio stampa e le pr del festival. Adv Maiora ha seguito questo progetto sin dalla nascita, ideandone il format e il logo e accompagnandolo passo dopo passo con l’obiettivo di farlo diventare uno dei maggiori eventi italiani del settore enogastronomico.

Nato come un progetto di marketing territoriale mirato alla destagionalizzazione dei flussi turistici a Tropea il Borgo più Bello D’Italia 2021

“Siamo molto orgogliosi di annunciare quest’anno il nostro legame con l’evento La Tropea Experience “Festival della Cipolla Rossa” – sottolinea Daniele Cipollina amministratore di Adv Maiora – attraverso la partecipazione di Media partner Nazionali e internazionali: Melaverde Magazine la rivista ufficiale di Melaverde, il programma TV in onda ogni domenica su Canale 5 e che vanta circa 2 milioni di telespettatori, Cotto e Mangiato magazine la rivista ufficiale del programma televisivo, in onda da 10 anni su Mediaset Italia 1 dal lunedì al venerdì, all’interno dell’edizione delle 12.25 di Studio Aperto, Identità Golose da sempre punto di riferimento non solo per il mondo della ristorazione, ma per l’enogastronomia in senso più ampio; Italia a Tavola la più dinamica e avanzata realtà nel settore dell’informazione per il food service, la ristorazione, la filiera agroalimentare, l’ospitalità, il turismo e il benessere, Italia Squisita il network di riferimento della grande ristorazione italiana dedicato al circuito dei professionisti; Viaggiare Con Gusto Sano la rivista dedicata al turismo gastronomico di qualità ; Gusto Sano una rivista capace di sostituire il concetto di guida trasformandola da mero elenco di piatti e ristoranti in un racconto esperienziale; BEEF! la rivista di tendenza che racchiude ricette sofisticate, storie, approfondimenti, tecniche e consigli utili per gli uomini che si dilettano in cucina ma anche focus sulle abitudini alimentari di tutto il mondo, sul vino e sulla birra artigianale. Il Quotidiano del Sud, un giornale di taglio economico con contenuti informativi nazionali che pone particolare attenzione alle aree e alla tematiche del Sud.

Il Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – Network LaC sarà la voce ufficiale della manifestazione attraverso una serie di iniziative editoriali garantendo coerenza e forza alla comunicazione dell’evento. Verrà realizzata una campagna di comunicazione integrata che vedrà coinvolti i diversi media: televisione, radio, testate di informazione digitale, comunicazione in esterna mediante la promozione attraverso i più innovativi canali della DOOH (Digital Out Of home), riprese video dei momenti più salienti dell’evento corredate da video interviste agli ospiti e organizzatori, rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni.

La presenza di partner importanti – continua Cipollina – testimonia, ancora una volta, il legame tra i valori e i contenuti dell’evento nella convinzione che lo sviluppo economico del territorio debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale attraverso progetti che abbracciano le tradizioni, il sociale, l’entertainment, e la cultura come nel caso di questo prestigioso evento”.

E’ fondamentale pianificare una strategia di comunicazione che supporti la diffusione dell’evento ecco perché si è deciso di scegliere

I dettagli della 1a edizione della ricca ed attesa tre giorni, saranno approfonditi ed illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione in programma per le ore 11 di mercoledì 23 Marzo a Palazzo Santa Chiara –Tropea VV.

Coordinati da Massimo Tesio, capo-ufficio stampa dell’evento, all’incontro con gli operatori dell’informazione, interverranno il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, l’Assessore all’Agricoltura Regione della Calabria Gianluca Gallo, il Presidente del Consorzio Cipolla di Tropea Calabria Igp Giuseppe Laria, il Presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo, il Presidente del FLAG dello Stretto Antonio Alvaro, il Presidente di Federalberghi Tropea Massimo Vasinton, il Maestro Orafo Michele Affidato, il direttore comunicazione e marketing Daniele Cipollina; Sebastiano Caffo Commissario straordinario Camera di Commercio di Vibo Valentia; Natale Santacroce Presidente giovani imprenditori Confindustria Vibo Valentia.