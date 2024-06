Al via la Coppa Italia Sthenathlon allo stand FIPE di RiminiWellness 2024

È stato un Day 3 ricco di emozioni sportive ed engagement per la FIPE a RiminiWellness. Alle 10.00 è iniziata la prima parte della Coppa Italia Sthenathlon Element alla quale hanno partecipato oltre 80 atleti. Dai DeadLift, alle Shuttle Run passando per tantissimi altri esercizi, lo Sthenathlon ha presentato il progetto Federale di Functional Fitness Agonistico trascinando centinaia di visitatori nel Padiglione della FIPE (C6). Alle 14 è stato poi il momento del Meet & Greet con il Team Italia FIPE. Tantissimi fan hanno potuto incontrare i propri beniamini. Sono stati infatti presenti Genna Romida Toko Kegne, Simone Abati, Giulia Miserendino e Oscar Reyes (relatore in uno speech con 4plus), accompagnati da Matteo Orecchini (Allenatore Squadre Nazionali Olimpiche). Appuntamento a domani, sempre al Padiglione C6, per la seconda giornata della Coppa Italia Sthenathlon a partire dalle ore 9:45.