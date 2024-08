Al via la campagna abbonamento dell’Enna Calcio (Serie D) con il claim “E adesso divertiamoci!”

Al via la campagna abbonamenti della stagione 2024/25 dell’Enna Calcio. Lo slogan scelto “E adesso Divertiamoci!” rende l’idea di quale entusiasmo si respiri ad Enna dopo aver conquistato la Serie D a distanza di 35 anni. La società ha compiuto enormi sforzi in queste settimane per allestire una squadra degna di questa categoria con giocatori di grande esperienza (Cicirello, Mbaye, Demoleon e non ultimo il portoghese Aldair Neto per citarne alcuni) e un tecnico navigato come Pagana che ha già dimostrato di saper fare bene in D. Adesso la società, rappresentata dal presidente Luigi Stompo e dal DG Fabio Montesano, che ha allestito anche “Casa Enna” (punto di riferimento logistico e infrastrutturale) in pochissimo tempo e chiuso un accordo fondamentale con l’Università Kore per il monitoraggio costante degli atleti. (fonte: Enna Calcio)