Diritti tv: Dazn trasmetterà in tutta Europa la Women’s Cup 2024

Dazn, la piattaforma di streaming sportivo leader a livello mondiale, trasmetterà in diretta (e anche in modalità gratuita) in tutta Europa le partite della Women’s Cup che si disputeranno dal 9 al 17 agosto.

Otto squadre di fama mondiale, provenienti da Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Sud America, daranno vita a partite memorabili, che infiammeranno ancora di più la stagione più calda dell’anno. La Women’s Cup si svilupperà in due tornei paralleli da quattro squadre ciascuno: Juventus, Racing Louisville, Palmeiras e Colo-Colo si sfideranno a Louisville, nel Kentucky, mentre Kansas City Current, Atlético Madrid, Mamelodi Sundowns e INAC Kobe giocheranno a Kansas City, nel Missouri. I team che passeranno il turno nei rispettivi tornei si rivedranno per le Final Four nel 2025.

L’esordio della Juventus nella Women’s Cup sarà il 9 agosto contro il Colo-Colo, in diretta su Dazn dalle 23:00. I match delle bianconere saranno commentati in italiano con la telecronaca di Riccardo Mancini.

La Women’s Cup sottolinea ancora una volta come Dazn stia diventando, sempre di più, il punto di riferimento mondiale del calcio femminile, confermandosi il principale investitore, anche grazie alla copertura che sarà disponibile non solo in app, ma anche in modalitá gratuita, con l’obiettivo di raggiungere il più possibile i tifosi in Europa. Le sfide, inoltre, si affiancheranno a un portafoglio di diritti premium dedicato al calcio femminile che torneranno disponibili su DAZN per la nuova stagione 2024/25, tra cui la UEFA Women’s Champion’s League, la Liga F, la D1 Arkema e la Google-Pixel Frauen Bundesliga.

Esmeralda Negron, Co-CEO Women’s Sports di Dazn, dichiara: “Stiamo collaborando con la Women’s Cup per trasmettere questo torneo e portare queste incredibili sfide al nostro pubblico di appassionati in tutta Europa. Con gli incontri ospitati da KC Current e Racing Louisville contro altre squadre di livello mondiale come Juventus, Atlético Madrid, Palmeiras, Colo Colo e Mamelodi Sundance, la nostra community di fan avrà accesso gratuito a tante partite di calcio femminile di alto livello”.

John Paul Reynal, Presidente e CEO della Women’s Cup commenta: “Dazn ha investito come nessun altro broadcaster per dare visibilità al calcio femminile. La Women’s Cup è stata creata per far crescere e dare visibilità a questo sport su scala internazionale. La partnership con DAZN offre ai club di tutto il mondo la possibilità di brillare di fronte a un enorme pubblico”.