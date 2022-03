Al via la 2a edizione degli Esports Business Day, format a marchio OIES

L’Esports incontra le aziende: l’Osservatorio Italiano Esports e Italian Exhibition Group annunciano la seconda edizione degli Esports Business Days, in programma giovedì 31 marzo alla Fiera di Rimini. Un punto di riferimento per tutta l’Industry e un momento di incontro per gli operatori desiderosi di aggiornarsi sui nuovi trend dell’Esports e del Gaming. Inserito nella cornice della Fiera di Rimini, il format è stato concepito come un evento B2B dallo spiccato richiamo alle esigenze delle aziende. L’Esports Business Days promette di trasferire ai brand e ai professionisti partecipanti le conoscenze necessarie per cogliere le opportunità di questo mercato, e di accedere a un’agenda di incontri garantiti di networking.

La fintech REPX sarà title sponsor dell’evento. Sarà presente anche YouGov Italia, già monitoring partner dell’OIES, che esporrà i nuovi trend del settore e svelerà il grado di gradimento dei gamer per i marchi più famosi d’Italia.

Sul Main Stage e nella Business Lounge saranno decine gli stakeholder che si renderanno protagonisti di confronti e scambi di opinioni: aziende, team, Federazioni, società sportive, agenzie, studi legali, centri media e professionisti, tutti animati dalla voglia di condividere esperienze e opportunità di business. Il mondo sportivo sarà rappresentato da FIGC, Lega Pro, Bologna FC e AC Monza, mentre per le aziende interverranno Porsche, TIM, Eolo, BetClic, Asus, Panini, Acer, TotalEnergies, REPX, Flowe, Euronics, RCS, Tua Assicurazioni, BeeBad e Friends & Partners.

Gazzetta dello Sport, Ninja Marketing, Everyeye.it, TouchPoint e Jamma faranno da media partner.

L’Esports Business Days punta ad essere un’importante leva per il business matchmaking. Le società partecipanti avranno la possibilità di accedere a un’agenda di incontri one-to-one garantiti con le aziende presenti. Il fine ultimo è quello di dare un’opportunità di contatto tra la domanda e l’offerta, spesso limitata dalla scarsa conoscenza reciproca.

“Pensare di replicare il nostro più importante evento a così poca distanza dalla precedente edizione poteva sembrare un azzardo – hanno commentato Luigi Caputo e Gelfi Enrico, co-founder di OIES – ma la massiccia adesione dei brand e il loro altissimo prestigio, ci ha confermato ancora una volta che la formula che stiamo proponendo trova riscontro e apprezzamento. Il mercato Esports è in espansione e c’è voglia di aumentare le competenze e di allargare le conoscenze”.